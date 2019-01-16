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衞生防護中心呼籲　外遊避免接觸駱駝 ﻿婦曾訪杜拜﻿﻿留醫驗新沙士﻿

2019-01-16 列印
　　衞生署衞生防護中心昨日公佈，再多一宗中東呼吸綜合症（俗稱新沙士）懷疑個案。一名女病人曾到訪阿拉伯聯合酋長國杜拜，現時在瑪嘉烈醫院留醫，對中東呼吸綜合症冠狀病毒初步化驗結果有待確定。

並無高風險接觸

　　五十八歲的女病人曾到訪杜拜，但並無高風險接觸，現時情況穩定，正在瑪嘉烈醫院留醫，等待中東呼吸綜合症冠狀病毒的初步化驗結果。

　　衞生防護中心發言人表示，到中東地區的外遊人士應避免到農場、農莊或有駱駝的市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝、雀鳥或家禽，以及盡量避免到訪當地的醫療機構。

　　衞生防護中心亦強烈建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動。這些均屬已知感染中東呼吸綜合症冠狀病毒的風險因素。

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