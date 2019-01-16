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元朗鼠群天橋亂竄

2019-01-16 列印
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　　元朗區鼠患愈來愈嚴重，有網民更拍到有超過十隻老鼠在天橋頂上四處亂竄（見圖）。有街坊更表示附近環境惡劣，情況已持續多年。

　　網民Jamesm Mok在社交平台專頁「盡在元朗」上傳一段老鼠在天橋頂橫行的片段，從片段可見，約有十多隻老鼠在天橋頂上跑來跑去，有時就停下來，看似在吃東西，情況嚇人。被發帖者形容：「元朗最新老鼠樂園」。

　　不少網民留言平日有人餵飼雀鳥，導致留下食物殘渣，「早上係白鴿麻雀開餐，食剩就由老鼠夜晚執手尾 。」有人諷刺鼠患問題未有得到改善：「成功爭取元朗興建迪士尼樂園。」

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