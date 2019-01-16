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﻿曾虐兒父母偷竊候判﻿

2019-01-16 列印
　　一對無業夫婦早前被揭虐待患有兔唇的十二歲長女，於去年十一月被判二十四個月感化令。事隔約一個月，二人即違反感化令，帶幼女於海洋公園遊玩時，撿去遊客遺下的手提電話，將電話殼及電話卡移除，並放入幼女背包。

　　海洋公園接獲報失後翻查閉路電視，警方於入口處拘捕二人，警誡下二人承認「一時貪心」才犯案。二人昨日在東區裁判法院承認盜竊及處理贓物兩罪。

　　四十一歲女被告及三十六歲男被告報稱無業，正領取綜援。去年十二月十六日於海洋公園纜車站附近檢去一部Samsung手機。男被告承認移除電話外殼及兩張電話卡並放在幼女背包內，電話則藏於自己背包。被捕後感後悔並道歉，聲稱：「我真係一時貪心偷部電話嚟賣錢用。」二人還柙至一月二十九日再於東區法院判刑。

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