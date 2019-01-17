﻿黑吃黑疑雲 高價掃學友黃牛飛 內地男被劫14萬

歌神張學友演唱會正在紅館舉行，一票難求，聲稱賣黃牛飛的騙徒設陷阱呃人。兩名內地男子昨晨一時攜帶逾十四萬元現金，在西鐵南昌站對開等候早已約定的女網友，準備向她購下九十二張門票；等待期間，女方不見蹤影，四名持鐵棒南亞漢卻突然殺出，襲擊二人，並搶走載着現款的背囊，跳上由同黨接應的私家車逃去。警方現追緝六名涉案男女賊匪。



遇劫的兩名內地男子分別姓程（三十三歲）及其姓揭友人（十六歲），二人同在內地一公司工作，程早前在社交網站結識一名女網友，對方聲稱有張學友本月舉行演唱會的門票，程有意購買，雙方透過「微信」聯絡後及議價後，程答允以高出原價的十四萬一千元，向女網友購下九十二張門票。



向女網友約購92張票



程與揭前晚抵港，收到女網友手機發送的交收門票地點圖片，於是昨凌晨約一時，前往連翔道近西鐵南昌站C出口對開花槽旁，等候女網友到來，女方卻沒有現身。期間，四名穿黑色衫褲及戴口罩的南亞漢撲出，用鐵棒襲擊兩事主，並搶走一個背囊，內裏載有十四萬一千元。



四南亞匪得手 乘車逃去



賊人得手後，登上附近由年約三十歲男同黨駕駛的私家車，往美孚方向逃去。事主當時身上有兩萬元，疑賊人不知，幸保不失。兩事主報警，警方到場，在附近兜截可疑車輛及疑人，並無發現。姓程事主眼角及腳部受傷，接受包紮後，稱要趕回內地上班，拒絕送院；其友人沒有受傷，兩人到警署助查。



對於有內地人向網友購門票遇劫受傷，張學友所屬香港環球表示，張學友 「A Classic Tour」 世界巡迴演唱會2019香港站門票售罄，主辦機構呼籲市民不要購買來歷不明的門票及黃牛票。該演唱會在本月十一日至二十九日期間，在紅磡香港體育館共舉行十五場，有人在網上炒賣門票，九百八十元第一排的靚位，被炒至一萬三千元一張，前十行門票亦炒至約六千元。