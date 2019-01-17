  • 2019年1月17日 星期四
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﻿美股中段升122點

2019-01-17 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二四一八八點，升一百二十二點；納指則報七○四○點，升十六點。滙控美國預託證券價格見六十五點四港元，升零點二五港元；騰訊則見三百三十四點九港元，升三點九港元。

  紐約期金報每盎司一千二百九十四點一美元，升五點七美元；紐約期油則報每桶五十二點○七美元，跌零點○四美元。　
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