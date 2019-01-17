紐約期金報每盎司一千二百九十四點一美元，升五點七美元；紐約期油則報每桶五十二點○七美元，跌零點○四美元。
美股中段升122點
紐約期金報每盎司一千二百九十四點一美元，升五點七美元；紐約期油則報每桶五十二點○七美元，跌零點○四美元。
黑吃黑疑雲 高價掃學友黃牛飛 內地男被劫14萬
歌神張學友演唱會正在紅館舉行，一票難求，聲稱賣黃牛飛的騙徒設陷阱呃人。兩名內地男子昨晨一時攜帶逾十四萬元現金，在西鐵南昌站對開等候早已約定的女網友，準備向她購下九十二張門票；等待期間，女方不見蹤影，四...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
百網民怒圍警局討公道 台17歲母虐打女嬰致死
台南周二晚發生一宗親母虐打女嬰致死案件。一名一歲半女嬰因打破奶瓶，而被親母及其友人以「不求人」虐打，女嬰傷痕纍纍，呼吸微弱，被母親及友人送院搶救後宣告不治。醫護人員發現女童四肢、腹部跟背部滿佈瘀青及傷痕。女童十七歲薛姓母親（左圖）、二十八歲友人、二十六歲堂姐和堂姐夫四人偵訊坦承「偶爾有動手」。 台南市警五分局副分局長郭永益表示，女嬰生前屢因哭鬧被打。薛女等人供稱，周二凌晨四時女嬰因打破奶瓶、化妝品，故斷斷續續遭虐打近兩小時。前晚送院急救，到院前已無生命跡象，身上多處瘀傷，臉部、四肢亦有結痂傷口。 十七歲的薛女與堂姐等人一起同住，李姓友人則是去年九月借住同一屋簷下。警方漏夜到...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
文翠珊遭工黨提出不信任動議 英國會大比數否決脫歐
英國國會下議院周二晚，否決執政保守黨政府去年十一月與歐盟所締結的脫歐協議。在野工黨隨即向首相文翠珊的政府提出不信任動議。 英國國會下議院周二晚以四百三十二票對二百零二票，以二百三十票之差，否決執政保守黨政府去年十一月與歐盟所締結的脫歐協議。在野工黨隨即向首相文翠珊的政府提出不信任動議。 工黨黨魁郝爾彬提出的不信任動議獲得通過，政府必須在十四日內爭取國會通過信任動議，推翻結果，否則文翠珊就要下台，並提前大選。保守黨盟友、北愛民主統一黨強調會投票支持文翠珊，脫歐旗手約翰遜更指出問題不在於文翠珊的領導。 國會內一批跨黨派後座議員正草擬一項新計劃，從文翠珊手上奪走脫歐談判的控制權...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
環宇海灣減價18萬沽
據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣環宇海灣8座高層F室，面積約660方呎，2房間隔，原先叫價約920萬，最終減價約18萬，以902萬成交，呎價13667元，據...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
文翠珊逃過不信任動議保相位 業績報捷 美股漲214點
英國下議院大比數否決脫歐協議草案，但未有為港股帶來太大衝擊。恒指昨日先跌後回升，以接近全日高位收市，報26902，升71點，連升第二個交易日。而美股當晚受到美銀及高盛季績佳推動股價造好，帶動其他銀行股...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
次回合絕地反擊 巴塞圖「利」
巴塞隆拿上周西班牙盃十六強首回合以副選出擊，結果作客1:2不敵利雲特。今晚次回合巴塞回歸魯營主場作賽，教練華維迪揚言派遣強陣出戰，狀態大勇的前鋒美斯和蘇亞雷斯都會披甲，勢合力領軍大勝一場收復失地晉級，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。 （香港時間周五凌晨4:30開賽） 今仗為收復失地，巴塞主帥華維迪揚言會傾巢而出，預計美斯、蘇亞雷斯等主力今仗將返任正選。這兩位南美鋒在上輪西甲便包辦三個入球，領軍主場3:0大勝伊巴。兩人今季聯賽合共轟入三十一球，已相等於西維爾及切爾達的聯賽入球總和，還多過其餘十七隊的入球數，哨牙蘇矢言︰「美斯可以把握任何化作入球的機會，而且每場比賽都會...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
首展直擊 Macan中期小改
2019年保時捷首輛抵港新車是改良版Macan，上周末在金鐘太古廣場舉行過首展，首先開賣包括普通版及S版兩款，機械規格沒變動，車廂增設10.9吋觸控屏幕，車價跟舊版相若，入門價依舊不用七十萬元！文、圖...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
《心冤》絕密劇情曝光 影帝秋生黑警上身 紅姐君豪火爆互片
剛憑電影《淪落人》榮登「香港評論學會大獎－最佳男演員」的黃秋生，最近在導演葉念琛打造、福斯傳媒集團原創華語迷你劇《心冤》，一樣演技大爆發。劇中秋生飾演神秘且關鍵人物總督察「劉偉義」，雖戲份不多，但跟「...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——醫護谷爆 當局要拆彈
冬季流感高峰期，公立醫院急症室求診人數激增，內科病牀逼爆，前線醫護忙到一頭煙，工作壓力遽增。醫管局作為僱主，在這個作戰時刻，要力挺員工，但有護士工會發起於周日到政府總部集會遊行，斥局方管理層刻薄，剋扣加班酬金。局方必須解釋，以提振前線士氣，合力抵抗冬季流感，不要節外生枝。 統計顯示，前天公立醫院急症室有近六千五百人求診，而本港十五間設內科住院病牀的醫院，全部佔用率都超過百分之百，其中明愛醫院最高，佔用率達百分之一百二十四。面對病人眾多，每名護士照顧病人的數目，遠超國際上限比例。前線拼命工作，應得合理回報，但勞資雙方對此發生矛盾。 雙方分歧主要有兩點，一是政府去年度一次性額外...
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——沈集成反彈中三元
沈集成在上周六賽事無馬贏，未能取得沙田十四連勝，昨晚轉戰谷草，練者則來個本利歸還，分別勝出「文武傳奇」、「八太子」及「開心歡星」，季內首次中三元，而前駒今季四連捷！ 馬場浮世繪
2019-01-17
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6