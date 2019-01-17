著名大狀﻿余叔韶離世﻿ 屢贏奇案成一代傳奇

著名刑事大律師余叔韶上周六離世，享年九十六歲。余叔韶家屬昨在報章刊登訃文。余叔韶為本港首位華人檢察官，曾編寫著名著作《與法有緣》，更是香港資深大律師李柱銘的「師父」。



余叔韶的一生傳奇，他曾就讀於名校香港華仁書院，一九三八年獲政府獎學金，入讀港大文學系，當時他年僅十六歲。其後在英國海軍情報局及國民黨政治部工作，曾任陸軍少校。一九四五年獲港府頒發「勝利獎學金」，到牛津大學攻讀法律，並於一九四九年考取英國及愛爾蘭大律師執業資格。



余於一九五一年獲委任為首位華人檢察官，一九五三年開始個人執業。一九六○年代中，他成為首屈一指的刑事大律師，協助港大成立法律學院。執業三十年後，余於一九八三年退休。回歸後，不少法律界批評法治大不如前，余直斥「廢話！起碼不用再受外國人的氣」。港大於二○一三年頒授名譽法學博士學位予余，以表彰他對社會和法律教育所作出的貢獻。



余的著作《與法有緣》，於一九九八年出版，自述八宗性質截然不同的案件，揭露離奇案件的審訊過程。案件均由余為被告人作辯護律師，其中「午夜法庭案」及「鍾世傑案」過程耐人尋味，峰迴路轉，大受讀者歡迎。



李柱銘恩師



本港資深大律師、前立法會議員李柱銘，稱余為「恩師」。他早前接受訪問時表示，當年家境清貧，余資助他入讀大學，表明不用還錢，只有一個條件，就是將來遇有同樣困難的學生時，要伸出援手。其後李學有所成，成為資深大律師，延續余的無施精神，資助同樣家境清貧的《信報》前總編輯練乙錚，讓他能夠繼續讀書，李同樣表明不用還錢，若練事業有成，也要幫助其他有需要的人。







