  • 2019年1月17日 星期四
  • 15º
  • 71%
熱門： 女主播菊梓喬安全屋校巴虐打

日報新聞 > 港聞

華納促禁以可疑商標營運 ﻿哈利波特主題咖啡店﻿﻿被控侵權﻿

2019-01-17 列印
■咖啡店以哈利波特電影主題為招徠，遭華納指控店內陳設、餐牌、以及餐廳名稱侵犯商標版權。
Previous Next

　　以哈利波特電影主題為招徠的咖啡店「9 3/4 CAFE」遭華納兄弟娛樂公司入稟高等法院，指控咖啡店內陳設、餐牌、以及餐廳名稱侵犯商標版權。華納要求法庭頒下禁制令禁止咖啡店以可疑商標營運餐廳業務，和銷毀有關陳列品。

　　被告人分別為「93/4 CAFE」所屬公司DKAJ Limited，以及四人程啟廉、曾朝陽、溫展揚和梁展熙。

店內有大量與電影相關展品

　　入稟狀透露，華納在本港持有最少十三個中英註冊商標，包括「GRYFFINDOR」、「霍格華茲」、「海格」、「麻瓜」等等。而被告的餐牌設計上，有多項令人聯想到或與註冊商標相似的句子，包括「變身水」、「麻瓜飲料」、　「麥教授的魔法法律」、「鳳凰會的密令」。

　　店內亦陳設葛來分多和霍格華茲的魔法袍，以及大量關於哈利波特系列電影中9又3/4月台、火車票等的展品。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd