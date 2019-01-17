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巴裔漢涉管有偽鈔及販毒被捕

2019-01-17 列印
■深水埗警區反黑組，突擊深水埗一單位，檢獲偽鈔。
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　　警方根據線報深入調查後，在深水埗一單位破獲偽鈔案。深水埗警區反黑組探員，前晚約七時，突擊掩至大南街一三四號一個單位，搜查後在單位內檢獲五張中國銀行、兩張滙豐銀行及兩張渣打銀行的一千港元懷疑僞鈔，並檢獲少量大麻精毒品，價值約二萬元。調查後以涉嫌管有僞製紙幣及販毒拘捕單位內一名巴基斯坦裔男子，事後連同證物一併帶署調查。據悉，被捕男子持行街紙留港，警方仍將其扣查藏有偽鈔動機。

　　警方提醒，如市民對收到的鈔票有懷疑，應向警方或銀行求助，切勿試圖再次使用，否則有可能干犯香港法例第二百章《刑事罪行條例》第九十九條行使偽製紙幣及硬幣等的罪行。

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