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檢疫升級防截非洲豬瘟 ﻿桃園機場﻿﻿嚴查中港澳客行李﻿

2019-01-17 列印
■為防非洲豬瘟入境，桃園機場實施向中港澳旅客檢查手提行李措施。
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　　香港旅客注意！台灣桃園國際機場防疫升級，即日起從香港、澳門、內地飛抵台灣的班機，旅客下飛機後在登機閘門口實施手提行李檢查工作，以確定沒有帶肉類入境。今次是台灣自上月實施從疫區攜豬肉製品入境需罰款二十萬新台幣後，首次擴展至港澳。新任行政院長蘇貞昌表示，「對高風險地區旅客進行百分百查驗，全力防堵非洲豬瘟。」並全力支持手提行李百分百檢驗。

  新措施實施後，機場入境旅客大排長龍。傳媒實測排隊約十分鐘。另外，如違規從疫區帶豬肉製品入境而逾期未繳罰款者，第二次來台就不再發旅客簽證，該旅客也無法入境，除非當下繳完才能入境。桃園機場安排兩張枱、共四名檢查人員到場，同時可處理四名旅客。檢查人員需旅客打開隨身行李搜查，及詢問旅客行李中有沒有肉類。台灣內政部長徐國勇稱，內政部長已決議採購X光機，另已盤點出六部X光機準備支援，將可以完全取代人手。另內政部亦要求警政署與航空警察局，增補九十名航警。

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