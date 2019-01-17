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【煎糕點先唔黐鑊？】 頭條Jetso App送韓國NEOFLAM POTE 樸岩養生萬用單柄炒鑊

2019-01-17 列印
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　　下個月頭就係農曆新年啦，一年一度梗係要煎年糕、馬蹄糕、蘿蔔糕應下節啦，通常大家煎糕怕黐底都會落好多油去煎，食件糕都變得好邪惡添，所以好嘅鑊真係好重要！韓國製造嘅NEOFLAM POTE 樸岩養生萬用單柄炒鑊煎糕就唔怕黐底，自然唔洗落咁多油更健康！佢用咗最新專利「XTREMA COATING」不沾塗層，唔黐底之餘，煎完糕後輕輕清洗就得夠晒方便！

　　佢採用天然陶瓷材料，內外陶層處理，用細火已經可以達到大火效果。新年招呼親朋戚友煮九大簋話咁易啦！佢仲無對人體有害物質PFOA同PTFE，煮得安全，自然食得更健康啦！

　　o依家喺頭條Jetso App答中簡單問題，就有機會贏得NEOFLAM POTE 樸岩養生萬用單柄炒鑊 （34厘米）（價值$2099），名額14個！快啲下載頭條Jetso App，齊齊豬年食好啲！

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