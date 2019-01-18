﻿蠱惑網站假踢爆真偷拍

基達菲各賽事近五場錄得兩勝兩和一負，鋒將安祖路爾斯期間收錄四入球一助攻，此子不同戰線也合共攻入十球成球隊神射手，主帥波達拿斯直言他是不可多得的前鋒。基達菲今晚西甲續有他肩負士哥重責，有力擊敗不擅遠征的艾拉維斯，主勝去馬。 （Now632台周六凌晨4:00直播） 安祖路爾斯近期腳風正順，領軍於不同戰線近五仗取得兩勝兩和一負，其中西甲主場1:2不敵巴塞隆拿實屬非戰之罪。眼見該名西班牙鋒將今季各賽事入十球撐起球隊，教練波達拿斯喜言：「他頭頂腳踢同樣了得，是不可多得的前鋒。」 艾拉維斯兵殘難靠 艾拉維斯今季依靠主場取分，作客各賽事近六次遠征僅得一勝一和四負。該隊仍有中場祖尼...

2019-01-18