﻿蠱惑網站 慢鏡重播少女裙底 受害者包括補習天后

有網站上載偷拍裙底影片，竟稱為了提醒女性防範！近日有網站仿冒「毛記電視」之名，藉詞為了反偷拍，公然發佈大量偷拍裙底片段，更慢鏡重播走光鏡頭，當中受害者疑涉及名人，包括前補習天后和知名模特兒。



記者：穆梓莘



「女士們唔想俾人偷拍，男士們唔想錯手偷拍，就要目及實我哋電視台喇！」仿冒100毛《毛記電視》的「10XX毛記電視」網站，聲稱是一個為港人而設「反偷拍」的電視台，由去年底至今發佈了十四段偷拍裙底短片，當中不少片段平均有約二千次點擊觀看。



首個被上載片段，字幕提及女士被偷拍行為普遍，又詢問女士們：「有否想過行街、搭電梯、購物、食飯，甚至乘港鐵，也會成為被偷拍的對象。」看似探討社會問題，沒料幾秒之後變為淫穢短片。



公開女事主私隱



有關影片均在街頭挑選目標少女，然後「示範」偷拍，鏡頭呈現少女全身，繼而裙底，樣貌也清晰可見，所有鏡頭均沒有模糊處理，更離譜是露底畫面均「定格」兩秒，慢鏡重播，再截圖重溫，片段夾雜看似提醒女士，以及大義凜然的字幕，例如「着番條打底褲」、「打咗底就無有怕」，又剖析偷拍者的心態，指不少港男求偶不遂，遇到港女刁難，令他們覺得偷拍是維護正義。



懷疑受害女性當中，包括一名現職大學語文兼職導師、前美女「補習天后」，她疑遭人在街頭跟蹤，其間被人偷拍裙底，該影片介紹文字更稱，女事主是攝影師西X昇的童年暗戀對象，又將女方的履歷詳細列出，包括facebook帳號及電郵，有洩露個人私隱之嫌。



偷拍片段過後，又轉載女方二○一二年為學生考DSE公開試打氣的片段，似讓網民對這名被偷拍女子加深了解。



另外，一名曾客串電影、兼任網台主播的女模特兒，也在其中一部以《愛護同事協會》為名的影片出鏡，懷疑也成為受害者。影片所見，她當時正出席一個公開活動，不久出現「循例出job前check下有無打底」的字幕，鏡頭隨即以超過一分鐘時間，以超低角度從後拍攝女方裙底。



本報記者通過社交媒體向「補習天后」查詢，及至昨晚截稿前未獲回應，涉事女模特兒則稱會了解事件。