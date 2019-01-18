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恐漂浮豬屍播疫 議員促加強海上巡查

2019-01-18 列印
■有豬農擔心病豬會循水路進入香港。
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　　長洲泳灘發現豬隻屍體，在內地爆發非洲豬瘟陰霾下，令長洲居民人心惶惶，恐非洲豬瘟蔓延至島上。有豬農及區議員擔心有漏網之魚進入本港，希望政府有關部門停止疫區豬來港及加強巡視海面。

　　英明農場老闆兼豬農尹偉明表示，從來未見過內地豬隻屍體漂來港，不過如果真的在內地漂浮而來，亦不奇怪。現在內地豬瘟疫情持續，連廣東省都有，雖然港府有監管，但恐怕一旦有漏網之魚發生，擔心政府會全面殺豬。他希望政府能夠停止疫區豬隻來港。

　　長洲南區議會議員鄺官穩亦相信該豬屍體由內地漂來機會大，認為其他港地區海面預視會豬屍繼續漂來。他要求海事處加強對長洲水域巡查。雖然現時並非泳季，但仍有人游泳，故亦已向食環署及康文署反映，希望他們能夠加強沙灘的巡查，以及一旦發現豬屍盡早通報。

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