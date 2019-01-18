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求情指急想教好錯用體罰

2019-01-18 列印
　　首被告陳天佑求情指自小父母離異，成長期間缺乏家庭溫暖，誤交損友，十四歲時吸食白粉、冰毒，其後因工作受挫及人際問題等飽受壓力。為其辯護的大律師蕭震然指，陳與女童關係不俗，女童母親交託給她們照顧時沒有留下金錢，但陳曾買達二千元玩具給女童、帶她到公園玩、一起看卡通片，而女童更有提過「唔鍾意返媽咪度」。蕭續指，女童不聽教，兩被告只是心急想教好，錯用體罰的方法教導女童，非存心虐待傷害女童。

　　除了呈上牧師的求情信外，陳親撰寫求情信，希望能在庭上讀出，但何官指女童現不在庭上，讀出來「有咩意思？」蕭大狀即表示希望受害者家人或能從報道中得知道歉內容，但何官覺得不必要，認為被告可以自己直接道歉，指表達悔意不必透過法庭。最後陳指知道自己對女童有很大的影響，十分後悔及會反省。

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