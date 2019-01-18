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「派錢」申請表 下周一派發

2019-01-18 列印
■政府發放四千元的申請表，下周一開始派發。
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　　政府向約二百八十萬合資格的香港居民派發四千元，這個「關愛共享計劃」申請表下周一（二十一日）派發，大埔區議員任啟邦率先披露表格內容，表格分三部份，包括個人資料、銀行戶口號碼，但毋須填寫所持資產、所交稅項及差餉金額等重要數字，因為表格中聲明一項，已要求申請者同意在職家庭津貼辦事處可向稅務局、差餉物業估價署等部門查詢申請人資料。

　　「關愛共享計劃」將於下月一日起至四月三十日接受申請，合資格者需要是：去年底前年滿十八歲、持有香港身份證、通常居住在香港、在港無物業，沒有受惠於二○一八至一九年度《財政預算案》就綜合社會保障援助、長者生活津貼、高齡津貼或傷殘津貼發放的額外兩個月款項，以及毋須交二○一七至一八年度薪俸稅，政府早前預計於四月核准首批申請並發放款項。

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