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中環灣仔繞道周日通車

2019-01-18 列印
　　中環及灣仔繞道和東區走廊連接路將於後日正式通車。通車儀式將於明日上午十一時在繞道中環隧道出入口舉行，屆時由行政長官林鄭月娥主持通車儀式。到場出席的主禮嘉賓包括財政司司長陳茂波、立法會主席梁君彥、行政會議召集人陳智思、運輸及房屋局局長陳帆、交諮會主席張仁良、運輸及房屋局常任秘書長黎以德、運輸署署長陳美寶及路政署署長陳派明。

　　運輸署預計繞道通車初期，早上及傍晚時分，中區出口及干諾道中一帶的交通會較平日繁忙，呼籲駕駛人士注意。署方又提醒市民，首階段通車時，連接繞道及林士街天橋西行的連接路仍在興建中，需時約一個月。

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