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餐廳無故遭人淋紅油

2019-01-18 列印
　　荃灣禾笛街一家茶餐廳發生刑毀案。昨清晨五時許，有人在餐廳門外潑淋紅色漆油，大門捲閘及招牌被塗污，兩名警員巡經發現，立即通報上峰及封鎖現場調查，並聯絡負責人返店助查。

　　負責人報稱無仇無怨，警方對案件正展開調查，稍後將查看鄰近店鋪閉路電視，追緝涉案歹徒歸案。

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