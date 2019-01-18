阿里雲加入香港智慧城市聯盟

到場出席人士包括智慧城市聯盟創辦人、立法會議員葛珮帆及阿里巴巴集團旗下的雲計算平台阿里雲港澳及韓國區總經理劉彬星。
阿里雲將會透過其技術知識的優勢，從流動性、安全性、能源和環境等方面著手，改善香港城市基礎設施和各行各業的營運標準。
香港智慧城市聯盟於二○一六年三月成立，匯集國際和本地學術與研究機構、智庫、技術和行業協會，以及商業組織，為政府提供專業建議，協助制定智慧城市的政策，並確保政策有效實施。
網絡世界，無奇不有，家長要小心留意子女上網，以免被不法之徒引誘。本報偵查發現，有網站開宗明義教女士如何在公眾地方防範偷拍狂，卻上載大量裙底春光照片及短片，疑公諸同好，涉嫌扮伸張正義，實際連結偷拍癖好族...
2019-01-18
昨日是前中共總書記趙紫陽逝世十四周年，今年亦是六四事件三十周年，當局在趙紫陽故居外戒備森嚴。據報，當日清晨開始已有大批公安車戒備，附近巷道企滿警察，而國內多名異見人士更被中國當局連日監控。 昨日，趙紫陽位於北京富強胡同的故居附近，有大批守衛和公安車嚴密戒備。 據報，當日清晨開始已有大批公安車戒備，而附近的街道亦企滿警察。故居附近的馬路口亦有制服人員檢查路人的證件，而故居大門外亦同樣有人把守，所有人都要出示身份證明文件才可以出入。 現場可見，趙紫陽的故居內放滿鮮花亦擺放有悼念冊。 在這敏感的日子，國內多名異見人士被中國當局連日監控。內地知名獨立記者高瑜、維權人士胡佳等，前日一...
2019-01-18
近日，美國緬因州韋斯保克市的普利桑普斯科特河（Presumpscot River）上出現巨型「冰盤」奇觀，直徑長達九十一米。 嚴冬季節，不少河流河面都會結冰，構成奇景。美國緬因州韋斯保克市（Westbrook）一條河道上，近日水面上出現一個直徑近百米的巨型冰盤，它漂浮在河面上緩緩自轉，似乎還會越轉越大。有網民將它比作冰凍版的「麥田圈」，還有人說是外星人的傑作。 事實上，這只是一種特殊的自然現象。這種圓形冰片通常形成於嚴寒地帶河流的彎曲處，由於河流水溫變化，水流在這裡會形成漩渦，切斷冰面並帶動其旋轉，將冰塊逐漸「磨」成了冰圈。 一般科學家觀察到的冰盤直徑不會超過十五米，但這次...
2019-01-18
據星島地產網報道，二手紛錄減價成交個案，美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣3座中層H室，面積524方呎，兩房間隔，望海景，原叫價650萬，議價後以618.8萬易手，呎價11809元。原業主於1...
2019-01-18
摩根士丹利業績不及預期，拖累銀行股下跌，美股在連升兩個交易日後，周四早段升勢不繼，惟市場觀望金融企業盈利及中美貿易談判進程，大市跌幅受限，杜指曾挫118點，納指和標指亦分別跌31點和9點。 杜...
2019-01-18
基達菲各賽事近五場錄得兩勝兩和一負，鋒將安祖路爾斯期間收錄四入球一助攻，此子不同戰線也合共攻入十球成球隊神射手，主帥波達拿斯直言他是不可多得的前鋒。基達菲今晚西甲續有他肩負士哥重責，有力擊敗不擅遠征的艾拉維斯，主勝去馬。 （Now632台周六凌晨4:00直播） 安祖路爾斯近期腳風正順，領軍於不同戰線近五仗取得兩勝兩和一負，其中西甲主場1:2不敵巴塞隆拿實屬非戰之罪。眼見該名西班牙鋒將今季各賽事入十球撐起球隊，教練波達拿斯喜言：「他頭頂腳踢同樣了得，是不可多得的前鋒。」 艾拉維斯兵殘難靠 艾拉維斯今季依靠主場取分，作客各賽事近六次遠征僅得一勝一和四負。該隊仍有中場祖尼...
2019-01-18
在家簡單燒烤最怕搞到滿屋油煙，有台灣品牌就推出流動式抽油煙機，外觀儼如座枱燈，實試後發現好「抽」得！ 文：阿卓爸爸圖：褚樂琪產品查詢：3468 5197 附設活性碳濾網 很多人都不願意在室內燒烤，原因...
2019-01-18
阿Sa（蔡卓妍） 15年憑電影《雛妓》獲得多個電影提名及獎項，她戲中講粗口及情慾戲絕對是從影以來大突破。不過，阿Sa呢套未算激，新作《非分熟女》肯定再令大家譁然，她演有性障礙的「小敏」，不單有自慰戲，...
2019-01-18
一對女同性戀者代在獄中相識友人照顧女兒，竟以殘忍手法向女童施虐。法官昨天就案件判刑，斥兩被告針對女童脆弱部位狠下毒手，是「惡意的洩憤」，分別判兩人入獄兩年十個月及兩年八個月。在審訊過程披露的施虐手法，駭人聽聞，跡近泯滅人性。要防止類似虐兒案重演，政府必須擴大現有託兒服務。 這宗虐兒案中兩名被告和母親，各人本身都面對問題，在個人能力、資源和情緒上未必適合照顧幼兒，但生活逼人，母親無從選擇，唯有找他人看管女兒，但所託非人。為了女童的福祉，各人應向社工求助，不幸地，三人沒有這樣做，結果女童承受了苦果。 社署有責任介入類似個案，透過加強宣傳，讓更多人了解，若自己無力照顧兒童，可以向...
2019-01-18
馬會昨日公佈三月份的賽程表，包括三月二十三日在從化馬場舉行，將不會受注的「純演示性速度馬術比賽」的暫定安排。當日五場均為草地賽事，計為三班千二米、四班千二米條件特別賽（供在港出賽五次以上、季內未勝馬參加）和二千米長途賽，以及五班千八米，賽事名稱則於稍後公布。另外為了舉行今次示範賽，從化馬場將先在二月二十三日的星期六先舉行一次賽事綵排，所有騎師如有需要，都要前往當地參加。 此外，馬會將在三月十日舉行一場二班泥地一六五○米比賽，相信將是苗禮德馬房的「烽煙四喜」要取分爭取獲邀遠征杜拜的最後機會。另外，方廄「川河尊駒」已報名在杜拜世界盃嘉年華賽期上陣，最快將在二月十四日出戰泥地千六...
2019-01-18