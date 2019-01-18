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阿里雲加入香港智慧城市聯盟

2019-01-18 列印
　　昨日在阿里雲「Infinity 2019生態峰會」上，阿里雲公佈正式加入香港智慧城市聯盟，未來將共同就香港智慧城市發展上提出意見。

　　到場出席人士包括智慧城市聯盟創辦人、立法會議員葛珮帆及阿里巴巴集團旗下的雲計算平台阿里雲港澳及韓國區總經理劉彬星。

　　阿里雲將會透過其技術知識的優勢，從流動性、安全性、能源和環境等方面著手，改善香港城市基礎設施和各行各業的營運標準。

  香港智慧城市聯盟於二○一六年三月成立，匯集國際和本地學術與研究機構、智庫、技術和行業協會，以及商業組織，為政府提供專業建議，協助制定智慧城市的政策，並確保政策有效實施。

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