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﻿美股中段跌33點

2019-01-18 列印
　　美國周四股市中段偏軟，杜指報二四一七二點，跌三十三點；納指則報七○四三點，升九點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點六五港元，升零點五港元；騰訊則見三百三十三點九七港元，升二點七七港元。紐約期金報每盎司一千二百九十點一美元，跌三點七美元。
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