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卓悅高層母子瀆職　公司疑處事隨便

2019-01-18 列印
　　卓悅化妝品人事及行政部前女主管喬美齡涉與同任職卓悅的兒子夏定邦串謀瀆職，在八年間擅自發薪和加薪予他們一家三口和四名親信，涉款逾四千萬元。女主管一家三口被控欺詐、洗黑錢等共五罪，案件昨早在高等法院續審。卓悅主席葉俊亨接受辯方盤問，被質疑無細閱公司文件後簽署的習慣，即使是員工加薪的確認文件，也只是口頭同意。葉承認有可能因事忙而要求同事代簽文件，但員工加薪是重要事情，他必親自過目。

　　葉俊亨接受盤問時同意，卓悅於○三年上市前公司有很多事情「未上軌道」，公司處事方式或較隨便，但強調自己工作認真，態度始終如一。

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