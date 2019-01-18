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﻿屯門私營龕場﻿﻿申牌照待審議﻿

2019-01-18 列印
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　　《私營骨灰安置所條例草案》在一七年六月生效，規定私營骨灰龕場會受到發牌制度，必須持有牌照或相關文書才能繼續經營。有關申請在去年三月已經截止。發牌委員會昨天就屯門思親公園（見圖）申請私營骨灰龕牌照，進行首個公開會議。私營骨灰安置所發牌委員會副主席葉國謙在議會上表示，屯門思親公園的申請經初步審查後，符合條例規定，是次會議是進一步審批屯門思親公園的牌照申請。委員會表示，稍後將開閉門會議，預計最快兩至三日後可以發出首個牌照。

　　發牌委員會昨日的公開會議中，在場出席的人士包括思親公園代表、發牌委員會成員、骨灰辦代表等。發牌委員會主席賴黃淑嫻及委員會成員方文傑在議會上，查詢該龕場，及有關春秋二祭時的處理方法會否長久營運。葉國謙指，希望發牌速度可加快，但有龕場仍未準備好，導致發牌程序有延誤。

屯門思親公園位於屯門楊青路二十五號，正申請兩項指定文書，會議昨日主要審批其牌照申請。

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