非禮男友兒子案 婦人脫罪

十歲男童去年二月聲稱遭父親的三十九歲女友非禮，案件昨日於西九龍法庭裁決。裁判官指由於本案為一對一的非禮案，只能依靠男童的各項證供作考量，惟男童的補習老師指出他經常說謊，而男童在庭上就說謊事宜亦直認不諱。



由於男童證供不穩妥，而控方亦未能舉證被告何解會突然非禮如「親生仔」的事主。基於疑點利益歸於被告，裁定她猥褻侵犯罪罪名不成立。



官指男童不誠實



裁判官指，基於男童的供詞為本案的主證供，但男童的供詞卻不盡誠實，幾項口供與家居錄影會面時的證供均有出入。



其中，男童曾訛稱事發前被告「醉如爛泥」、「飲酒飲到癲」，更指一直稱呼被告為「舅母」等，事後均被證為訛言謊語。男孩有說謊是毋庸置疑的，認為男童的證供不盡可靠。



