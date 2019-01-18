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田螺車轉彎翻側﻿﻿司機受傷﻿

2019-01-18 列印
■將軍澳環保大道有田螺車失事翻側，司機受傷送院。
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　　將軍澳工業邨大赤沙消防局對開發生交通意外，一輛田螺車轉彎時失控翻側橫亘路中，大量混凝土傾出路面，司機受輕傷，報警後獲送院治療，現場交通一度受阻。

　　昨午近一時，一輛滿載混凝土田螺車，沿環保大道向堆田區方向行駛，當車駛至大赤沙消防局對開右轉駿日街時，田螺車突然失控向左翻側，整輛車橫亘路中，大量混凝土傾出路面，司機手及腰部輕傷，事後自行爬出。

　　現場對開消防局接報告後，多名消防員恐有人被困趕至，司機已離開車廂。救護員到場為受傷司機包紮後送院，司機通過酒精呼氣測試。警方封鎖現場調查，其後召吊車將翻側田螺車扶正後拖走檢驗，至於肇事車輛有否超載及意外原因，警方仍調查中。受意外影響，駿日街往駿宏街方向近環保大道慢線一度封閉，交通一度受影響。

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