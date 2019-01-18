﻿滑翔傘運動成「准玩不准教」怪胎 民航處：取酬教授或載人屬違法

《星島日報》報道，民航處引用《空運（航空服務牌照）規例》，表示無論是教授滑翔傘，抑或以滑翔傘載人，一旦收取酬勞，即屬犯法，令滑翔傘運動變成「准玩不准教」的怪胎。業界質問：「滑翔傘運動員在港請教練受訓是否犯法？」有律師質疑，民航處援引的法例未有案例，目前難以判斷教授滑翔傘是否違法。



滑翔傘於去年亞運納入比賽項目，本港亦有代表參賽，近年本港滑翔傘玩家倍增，不少人於外國考牌後，在港試飛時險象環生，更被人拍下驚險鏡頭，令規管滑翔傘的問題「浮上水面」。



據了解，香港滑翔傘協會及香港滑翔傘聯會在去年十月初接獲民航處通知，表示已就滑翔傘運動制定及上載了活動安全指引，有業界看過指引後，形容民航處的做法形同「釋法」，額外增加法律要求，窒礙運動發展。



業界斥阻礙運動發展



民航處於指引內援引《空運（航空服務牌照）規例》，指出任何人在未獲民航處處長批出許可證的情況下，以滑翔傘提供任何航空服務作出租或受酬，包括指導飛行，即屬違法。



資深滑翔傘教練馬照杰表示，過去僅知悉取酬載人乘坐雙人滑翔傘屬違法行為，但將受酬教授滑翔傘同樣視作違法，他聞所未聞，「即是現在自己玩就合法，教人玩就非法？」他估計疑因近年有人舉辦收費載人滑翔傘體驗，惟這批玩家水準參差，遭人投訴時，卻聲稱是教學而非載客，圖避過責任，於是引來民航處「封殺」。



民航處表示，去年留意到有人懷疑以滑翔傘用作出租或受酬（包括指導飛行），於是跟進調查，強調滑翔傘一直受《一九九五年飛航（香港）令》及《空運（航空服務牌照）規例》規管。然而，民航處過去兩年僅收到七宗相關投訴，亦沒有人被檢控。執業大律師陸偉雄認為，在沒有案例的情況下，難以判斷教授滑翔傘是否違法。



有教練近月以「免費滑翔傘理論課」為名，於網上招生。《星島》記者早前以學生身份，到沙田一住宅單位上課，負責導師袁偉傑不諱言，因法例所限，在港課程將以飛行理論及於地面學習控制滑翔傘為主，其後將會到台灣試飛，學費逾萬元，不限堂數。



記者其後表明身份，袁偉傑回應指，其做法未有違反香港法例，並慨歎，「收錢載人（乘坐滑翔傘）及教傘，在全世界都合法，只有香港不可以。」有不願具名的雙人滑翔傘教練指，已改為帶團往內地、台灣教學，惟外地學習成本較高，近月其學生數量下跌約兩三成。



本身是民航機師的立法會議員譚文豪認為，滑翔傘宜另立條例管理，又指無人機服務同樣受《空運（航空服務牌照）規例》監管，惟供應商只要交齊飛行路線、操作手冊、風險評估及維修記錄等資料，不難取得牌照，反觀本港目前未有滑翔傘活動營運者向處方申領牌照。