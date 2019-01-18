  • 2019年1月18日 星期五
  • 18º
  • 71%
熱門： 長者綜援流感停課張衛健大帥哥

日報新聞 > 港聞

警破釣魚機賭檔拘18男女

2019-01-18 列印
Previous Next

　　警方在油麻地破獲兩個非法賭檔，拘捕十八名男女。油尖警區特別職務隊人員早前接獲線報，懷疑上海街及彌敦道有兩個單位，被不法之徒利用經營賭博場所，經部署後，前日下午五時許，突擊掩至該兩個目標單位，發現有人在單位內經營釣魚機賭檔，當場拘捕兩名分別三十二歲姓詹及五十三歲姓劉本地男子，涉嫌「管理賭博場所」被捕。

　　另外的十男六女，年齡介乎二十四至五十歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，當中兩名男女持雙程證。行動中，共檢獲四部釣魚機、四部射擊遊戲機及六千元賭款。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd