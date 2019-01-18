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護協冀集會讓市民了解病房實況

2019-01-18 列印
■香港護士協會計劃於二十日到政府總部集會，反映前線醫護人員在面對流感高峰期，在公立醫院工作的苦況。資料圖片
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　　香港護士協會計劃於後日（二十日）到政府總部集會——「做爆！不如鬧爆！」反映前線醫護人員在面對流感高峰期，在公立醫院工作的苦況。

　　護協主席兼立法會衞生服務界議員李國麟昨接受電台訪問，講解集會細節。

　　他稱希望透過周日的集會，令大眾更加了解現時病房的實際情況。

　　集會於當日上午十時半政總公民廣場舉行，請前線護士來吐苦水消氣，集會後護士將行去特首辦遞信，表達不滿。

　　至於感謝醫護「捱義氣」的食衞局局長陳肇始會否出席，李表示要視乎政府安排，但絕對歡迎市民大眾、政府官員甚至明星參加，他特別提到「校長」譚詠麟：「最近看新聞片見到他為護士打氣，這點我們當然歡迎，不知是官方安排還是巧合了。」

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