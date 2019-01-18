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﻿探員酒店房間外埋伏 檢值26萬毒品拘三漢﻿

2019-01-18 列印
■警方在旺角一間酒店破獲毒品分銷中心，拘捕三名男子。
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　　旺角警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，前晚約十時，在旺角區一酒店房間外埋伏，其間見三名可疑男子出現截查，並將他們帶回一房間搜查，檢獲約十五克懷疑「冰」毒、約一百七十一克懷疑霹靂可卡因、約三十粒懷疑俗稱五仔硝甲西泮及約兩粒懷疑搖頭丸，毒品總值約二十六萬二千元。

　　警方調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該三名年齡介乎三十一至四十一歲本地男子，連同檢獲毒品證物一併帶署進一步調查。

　　警方不排除檢獲毒品供應娛樂場，仍追查檢獲毒品來源。

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