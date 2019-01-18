﻿對中美貿戰前景樂觀﻿ ﻿劉遵義：三月可有協議﻿

香港中文大學前校長、著名經濟學家劉遵義日前接受《星島日報》專訪，對中美談判前景審慎樂觀，相信在三月二日「九十天休戰」限期前，兩國可望達成「雖不完全滿意，但雙方都能接受」的協議。他認為，隨着中國對農產品及能源的需求不斷提升，中國擴大進口液化天然氣等美國產品，其實並非單方面讓步，至於知識產權、強逼技術轉移爭議，亦沒有外界所說般棘手。但他強調，中美經濟及科技競爭將長期存在，並會時有摩擦。



中美早前在北京完成副部級磋商，為月底中國副總理劉鶴赴美做準備。根據美方聲明，中方承諾採購更多美國商品和服務。劉遵義指出，中國有很大空間擴大進口美國商品，尤其是美國未曾對華出口的新產品，例如阿拉斯加的液化天然氣。對美國而言，這對GDP及就業有直接及即時的幫助；對中國而言，多用天然氣，減少燒煤也符合改善空氣污染、防止氣候變化的政策。農產品方面，中國近年對豬牛雞等肉類的需求急速增加，但產能追不上需求。「那倒不如讓美國去養，省卻麻煩。」劉遵義說，擴大進口美國農產品，是在不減少內地原本供應的基礎上進行的，對中國農民不會造成影響。因此，他認為中國承諾擴大進口美國產品，是滿足中國自身需求增加的「雙贏」方案，並不算是單方面讓步。



指中國願保護知識產權



中美下階段談判將觸及「中國結構性改革」議題，外媒形容為「棘手難題」，雙方分歧很大。但劉遵義並不悲觀，認為雙方其實「有得傾」、是「可以解決的」。知識產權保護方面，他坦言中國過去做得不完善，但「這需要個過程」，現在中國追求創新，在全球頒發的專利數目已超越美國，位佔第一，「這意味着甚麼？中國也想其他國家保護他的專利，保護知識產權不只是保護外企的利益，也是保護自己，應該一視同仁」。他強調，在保護知識產權方面，中國政府是有意願的，例如設立全國性知識產權法院已在二○一四年做到，「最初的罰款不高，只有一千元人民幣，現在加到一百五十萬美元，數目不少，開始起到阻嚇作用。」



至於美方所謂「強逼技術轉移」，劉遵義認為，這是指中國許多行業要求外資必須找本地合作夥伴，「我們合作每人一半，我的技術你沒理由不能看，你也是一半老闆」，因此出現所說的「強迫」，但現在內地已開始放寬外資持股比例限制，例如美國特斯拉剛在上海成為中國首家獨資外國汽車公司；德國寶馬也提高與中國合資公司的持股比例至七成五，等同控股。



劉遵義認為，中美最大紛爭是涉及商業的「網絡盜竊」，二○一五年中美領導人已達成「反網絡盜竊」的共識，「但中國民間企業會不會做，很難說，商場如戰場，不要說跨國之間，就算本國企業之間也可能有（網絡盜竊）的行為」。他認為，這個問題也非無法解決，黑客是違法行為，美方若有證據就提出，用法律解決。



近期眼見美國股市下挫，貿易戰的始作俑者特朗普總統開始「放暖風」，稱相信能和中國達成協議。劉遵義認為，貿易戰始終會結束，因為貿易戰是「雙輸」的。



劉遵義預計，三月二日前雙方「怎樣也會有個結果，未必雙方都好滿意，但雙方都能接受」。不排除美方到時仍有很多抱怨和投訴，但「得些好意應收手」，美方應該會暫時妥協。



中美競爭將長期存在



儘管如此，劉遵義指出，中美在經濟及科技上的競爭將長期存在。隨着中國一路強大，美國很多人的看法是，無論中國有沒有意識同美國爭霸，美國的影響力將相對降低。這個想法不只是特朗普政府，前任奧巴馬提出的「重回亞洲」及「TPP」（跨太平洋夥伴關係協定）也是針對中國，「可以說這是（美國共和、民主）兩黨共識，右派和左派的共識」。



