﻿物流公司研智能手杖 助視障者 語音導航

物流科技研發中心與盲人社企看似各不相干，竟一起合作，為失明人士謀福祉。物流公司利用定位技術，研發一套智能手杖系統，透過無線射頻識別技術及手機程式，為失明人士提供語音導航，這項發明在香港和海外獲獎。



物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）一直以來所有研發工作，都與物流有關。中心的定位技術水平，在區域內佔有一席。LSCM行政總裁黃廣揚（Simon）回憶說，難得有一次和香港盲人輔導會聊天，發現定位技術可以幫助視障人士。這一次會面令LSCM和盲人輔導會的全資附屬公司香港暢道科技有限公司有了合作，秉着造福盲人的願望，研發一套智能手杖系統。



讀取RFID標籤認路



這套智能手杖系統透過無線射頻技術（RFID），在普通手杖尾部改裝感應器，在平時行人道上嵌入RFID標籤，在配以手機應用程式，當手杖感應到標籤就會把標籤識別碼傳送給使用者的手機上，手機應用程式根據接收到的識別碼，以及用家預先選擇的目的地，發出語音信息，指引方向。



香港暢道科技有限公司項目助理尹漢彥（Rex）是一位視障人士，只有不足一成視力，他試用手杖之後，感覺方便很多，去不熟悉的地方，手杖讓他知道周圍環境，害怕程度減少之餘，還幫助他了解所處地段。



香港暢道科技有限公司經理許凱軍（Navy）表示，視障人士最怕突如其來的改變，系統背後還有雲端協助，在視障人士發現路線突然更改後，例如平時用開的電梯故障，系統附上的管理介面即時和雲端人員作資料更新，提供最新路徑，避免失明人士陷入慌亂之中。



這套系統在一六年獲得第四十四屆瑞士日內瓦國際發明展評審團特別嘉許金獎，而在去年六月亦獲得「香港智慧城市大獎2018——智慧生活」殊榮。Simon表示，很開心大家認同他們的努力，去幫助社會上比較弱勢的一群。雖然完全視障的人不多，只有大概八千人，但隨着人年紀增長和視力退化，很多病變致盲，糖尿病就是一例，對智能手杖的需求只會愈來愈多。



資金不足難投產



當被問及現時投產情況時，三人臉上顯得無奈，皆因資金不足。Navy表示，這個系統在全港三個地方有安裝使用，若要再尋找地方作測試，作為一個社企很難負擔相關費用。若尋求私人公司或政府資助，對方多半質疑其成效，畢竟沒有先例。他更透露，很多政府部門和一些私營機構，例如大型商場等都有興趣，但一談到真正安裝，就說需要考慮。



Simon表示，這個困難期是創新科技公司普遍遇到的，但身為社企，無法像一般公司般，作了前期投資無錢賺就瀟灑轉身離開。他希望社會支持新科技，以幫助弱勢團體。