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2019-01-18 列印
瑜伽健身 天氣清涼，女士們一起在添馬公園練瑜伽，展示優美體態。郭顯熙攝
警民同樂 香港警隊一百七十五周年匯演，小朋友初嚐當警察滋味。梁譽東攝
霧之戀 早前多煙霧，正好讓這對愛侶在神仙境界環境中留倩影。陳浩元攝
警花自拍 在香港警隊一百七十五周年匯演中，兩名警花偷得浮生半日閒，selfie自娛。梁譽東攝
友誼第一 省港盃上周四在大球場上演，廣東隊中堅陳梓傑頭槌了得。蘇正謙攝
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