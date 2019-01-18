﻿港酒店收費高昂﻿ 迫﻿走「獎勵旅遊」客﻿

近年旅發局頻頻出招推廣會議、展覽及獎勵旅遊（MICE），冀吸納高消費旅客訪港，惟未及將香港打造成「會獎之都」，已遭業界大潑冷水，指去年MICE旅客錄得逾一成跌幅。究其死因，地接社認為高鐵及港珠澳大橋開通後，酒店愈加「唔憂做」，不欲降價租房予MICE旅行團；加上本港欠缺會議及展覽廳，旅行社亦難以靈活租用康文署轄下的文化場地及運動場作為替代，迫使商務客轉投其他地方。業界恐長此下去，MICE明年將錄得更大跌幅。



專為東南亞客戶舉辦來港獎勵旅遊的豐盛旅行社，其董事總經理葉子城坦言，近年東南亞人改變旅遊模式，由跟團轉為自由行，故令其獎勵旅遊生意大受影響，「現時專門來港參展、看展覽的人明顯下降，加上日本等國家推出旅遊免簽，更多東南亞客戶轉往日本，不再來香港。」



香港入境旅遊接待協會會長林和忠不諱言，MICE旅客數量於過去一年明顯減少，外國旅行團的跌幅更超過一成，其中一個因素跟香港酒店住宿成本太高有關，「自高鐵及港珠澳大橋通車後，本港酒店入住率高達九成七，酒店有散客入住根本『唔憂做』，故他們對會獎旅遊團的興趣不大，同時大型團體見及房價爆升，亦感卻步。」



旅客轉投鄰近地區



以往會議旅行團有機會在港找到一千五百至二千元一晚的住宿，惟林和忠表示，現時酒店同期的房價至少要三千元才有交易。他表示，旅遊業界角色被動，難以說服旅客留港，近年不時有客戶接到住宿報價後放棄來港，轉投澳門、珠海及深圳等團費較低的鄰近地區。



為吸納MICE客源，旅發局近年亦向業界提供補貼，惟因申請程序繁複，令業界卻步。葉子城兩年前曾向旅發局申請相關資助，但批核需時，往往需三個月後才獲補貼款項，「向客戶報價前未知會否有補貼，只能將所有成本計算在旅費中，故未能提供優惠。」



林和忠透露，後年本港將有全球性的大型活動舉辦，旅遊業界正努力爭取承接這次有千名MICE旅客來港的生意，惟他預料該團隊須分住五家酒店，統籌人或有機會因而轉投其他地區，「澳門一家大酒店已可容納所有人，反觀香港一直沒有新酒店開幕，長久以來都只得百餘間房的細酒店，旅行社很難留房。」



會議展覽場地難求



香港於景點、餐飲及旅遊名氣等方面均有一定優勢，惟香港旅遊促進會總幹事崔定邦直言，MICE旅客必須考慮活動場地，本港會展、亞博或酒店場地經常不敷應用，業界有意租用康文署轄下的文化中心、伊館等文化場地的劇院或演講廳替代，讓旅行團舉辦頒獎禮及年會等活動，惜受制於租用政策，只能望門興歎，「康文署場地至少要三個月至半年前入紙申請，但有意來港的旅行團可能只會早一兩個月通知，署方就算最終場地有空檔都不肯出租。」



