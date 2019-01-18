﻿「長者」年齡提高﻿ ﻿福利勢骨牌式調整﻿

收緊長者綜援門檻如箭在弦，政府此着猶如改變「長者」定義為六十五歲以上，社福界料將掀起老人福利集體調整的骨牌效應。



政府下月起將長者綜援申領年齡，由六十歲上調至六十五歲的決定，引來社會譁然。從事長者服務多年的吳銘偉指出，長者綜援與標準綜援的差異，不止是每月少收一千零三十元的援助，同時也會令受影響長者失去社會生活補助金、每月電話費補貼、長期個案補助金等的津貼，合計每年少收二萬零七百八十元資助，對每月捉襟見肘的獨居長者而言，生活將百上加斤。



勞福局局長羅致光連日來為政策護航，更指出本港落後國際，「長者」的定義遲早要改。翻查資料，港府過去並無定義長者年齡，僅指出大部份發達國家以六十五歲為長者和非長者的界線。事實上，本港不少福利及資助政策均以六十歲為界，其中包括社署的長者日間護理中心及長者日間活動中心、房屋署的高齡單身人士優先配屋計劃、電力及煤氣等公營機構的優惠計劃等。不過近年推出的醫療券、長者生活津貼及「兩蚊」乘車優惠，資助線均定於六十五歲或以上。香港社會工作者總工會理事陳虹秀擔心，隨着港府正式定義長者年齡，過去年屆六十歲即可申請的服務，相信亦難逃上調的命運。



社福界力守界線



為此，多個社福團體着力守住長者定義的界線，社協社區組織幹事吳衛東指，日前申請法援司法覆核新政策的綜援受助者，將於今年四月「登六」。該個案體弱多病，且為露宿者，原本盼領取長者綜援後，將有較多資金補貼租金，重新「上樓」，如今願望落空。



吳衛東又指，現時合資格的安老服務及日間護理申請人，分別須輪候三年及一年才可獲得支援，若長者服務的使用年齡上調五年，將進一步增加申請人的輪候時間。



港大社工及社會行政學系榮休教授周永新亦指出，目前設立地區中心的參考人數為每三千名長者，就要一個中心，政策無疑令政府毋須急切加建地區安老設施。



公屋聯會主席文裕明指出，六十歲以上的長者通過高齡單身人士優先配屋計劃，輪候公屋所需時間可大減至三年內，日後「未夠秤」的單身長者，需要多等五年才可「排快隊」，令長者上樓時間大增，做法不公，「以我所知，政府的長者年齡政策未統一，房署亦有自己的調整程序，但一旦有新的長者定義，房署自然有壓力要跟政策『睇齊』。」



