﻿木廠硬漢捲土地糾紛﻿ ﻿堅信「公義早晚會來」﻿

硬漢子，是嚐盡人生百苦，也不向命運低頭。昔日艱苦鋸木養家的馮自堅，暮年因捲入土地糾紛，𠝹木廠遭人無理「充公」，未幾證實患上末期癌症，妻子更因傷痛罹患精神病，他為打官司討公道，誓言「留下最後一口氣」，最終奇蹟戰勝癌魔，也被判獲得賠償，惟款項未收到，又遭惡漢施襲受傷，尚幸鬥志猶在，因他相信：「公義可能遲來，但早晚會來。」



七十三歲上水古洞村居民馮自堅，本月五日下午在寓所外遭兩名陌生男子襲擊，被打至頭破血流，警方正追緝兇徒。《星島日報》記者事後到場採訪，發現血案背後是一段際遇坎坷、但誓不低頭的「真男人」故事。



右眼袋瘀黑、額貼紗布的馮伯，坐在滿佈雜物的寮屋訴說悲苦人生。他表示，原籍廣東番禺的祖父是大地主，擁有果欄、榨油廠和蒸酒廠，家境富裕，可惜發生土地改革運動，祖父被指是剝削工人和農民的萬惡資本家，財產被充公。



為改變命運，馮伯說十七歲往寶安縣（深圳）游水偷渡，兩次失敗後，第三度終成功抵港，投靠親戚在上水農場養豬種菜。其後，他轉當司機運木材，認識一名木工師傅，八十年代初與對方合資在上水洲頭村小木屋開設𠝹木廠，低價向大型木廠收購鋸木剩下的邊角料，再切割為木條、卡板和木箱板，售予建築地盤。豈料黑幫來收保護費，馮伯初時就範，但不同派系人馬又來苛索，「有次拒絕對方，結果工廠被人縱火！」



廠房盡毀，黑道威嚇，拍檔黯然退出，惟馮伯為了養家，與妻子搭建鐵皮屋，開荒除草，重建佔地兩萬方呎的均興木園，同時在古洞村寮屋開木材批發站，兩口子日以繼夜工作，養育兩子一女。



馮伯笑說大部份親子時間，均在木廠或批發站度過，孩子經常手持木條，當作電影《星球大戰》主角「天行者」與「黑武士」所持的激光劍比併，也會以夾板取代黑板繪畫和寫字。滿載愛與回憶的木廠，踏入九十年代因工業北移，難與低成本經營的內地木廠競爭，幸當時貨櫃運輸業蓬勃，貨櫃車經常接力跨境送貨，於是在木廠兼營貨物轉運站，得以生存。



安樂日子過了不久，又迎來另一低潮，馮伯說一三年初，一間公司剛從原居民手上購入木廠所在的土地，決定收地，但未依租約規定一年前提出通知，他拒絕遷出，當年五月一日晚上，多名大漢驅車闖進工廠，並封堵出入口，他不敢硬碰，只好報警，警員認為事件屬糾紛，不涉刑事罪行，其後廠內木材和機械被人搬走。



指惡霸堵廠搬走機器



失去木廠，馮伯慨歎不久又被人控告欠租，妻子罹患思覺失調，他也確診鼻咽癌末期，但他不甘就此鬱鬱而終，誓要討回公道，向對方提出反申索，要求賠償被人清理的廠房設備和木材等損失，又咬緊牙關接受逾三十次電療及化療，結果成功控制癌細胞，經多番爭辯、判決和上訴，法庭去年四月裁定，他可獲約七十萬元賠償。馮伯沒料一直未獲賠償，去年十二月初透過律師催促對方，要求二十一天內繳款，否則申請清盤，惟仍未獲回應，及至日前遇襲，感慨命途坎坷仍深信：「天網恢恢，相信警方可以破案，還我公道。」



