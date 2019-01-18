﻿2019賭場鳴槍案﻿ ﻿揭路氹景點警力弱﻿

澳門本月初發生警員鳴槍案，一名在賭場酒店門外駐守的「花紅更」治安警，在勸阻三名違法吸煙內地男子時遭遇襲擊，現場酒店保安員近乎零支援。《東周刊》走訪立法會議員、論政團體及博彩業組織，他們皆認為此案曝露賭場酒店保安漏洞及秩序失控，並歸納出五宗罪，包括「花紅更」警員常獨自駐守、未有「旅遊警察」進駐金光大道，及博企管理層拒撐保安團隊等。



賭場鳴槍案引起澳門各界極大關注，大部份市民力撐警方執法。至於保安司司長黃少澤回應鳴槍事件時，警方將就此作出檢討。曾任社區警務聯絡主任多年、城區發展促進會理事長陳德勝認為，是次案件曝露賭場酒店保安漏洞重重，當中存在「五宗罪」，其一就是「花紅更」編制不切合需要。



「花紅更」原名「有報酬之勞務工作」，治安警員可於放假日子，自願申請受聘於不同機構，佩槍從事保安工作，通常四小時為一更，每更薪金介乎八百至一千多元薪金由聘請機構支付。



有警官透露，「花紅更」屬自願性質，每月平均約有數百名警員申請，一般日子賭場酒店會請一至兩個「花紅更」警員幫忙，新年及暑假等旺季，會要求較多警員駐守，不少警員該些日子都選擇休假陪家人，令「花紅更」常要獨自工作。



陳德勝認為賭場酒店人流眾多，有「孖咇」執勤的需要。他強調，路氹金光大道作為澳門博彩業象徵，今次鳴槍案中，就算該「花紅更」警員未能召喚同僚支援，途人眾多，理應有人報警，事實卻是警員遇襲超過兩分鐘都無同僚到場支援。他批評警方並無善用現有警力，包括布防「旅遊警察」。



「旅遊警察」一七年三月正式成立，現時人手約有六十人。消息指「旅遊警察」集中駐守大三巴等傳統景點，多數日間執勤，卻無固定派駐金光大道。



保安員培訓不足 執法部門欠協調



今次鳴槍案中，目擊警察遇襲的賭場酒店保安則被狠批袖手旁觀。博彩業組織「博彩力量」副主席甄耀宗透露，他們都是外判保安，負責交通管制，事發時有通知上級，因培訓不足，「想幫都唔知點幫手」。據悉，涉事幾名保安已收到警告信。



甄承認案中的保安處理欠佳，但批評部份博企管理層，對保安團隊盡責地執行職務拒絕支持，嚴重打擊團隊士氣。「試過有賊人持刀行劫，外判保安制服賊人後以膝蓋壓着，直至警員到場；未料該保安事後被管理層清算，被指毋須動用該等種武力，險些飯碗不保。」



他續說，澳門賭場酒店內駐有多個執法部門負責不同範疇的罪案，「若賭場發生刑事案，屬於駐場司警管；賭枱上爭拗，由博監局稽查處理。酒店商場或門外，轉歸治安警管轄。賭場內外看似很多執法人員，突發事件發生卻無第一時間互相支援，有需要檢討。」



立法會議員梁孫旭認為，警員勸阻在禁煙區吸煙的旅客引發鳴槍案，顯示澳門在收緊控煙法後對旅客宣傳不足。他表示將來推出任何可能影響旅客的新法例，都必須特別加強宣傳。



