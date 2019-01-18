﻿驗藥材農藥重金屬﻿ ﻿衞生署疑把關不力﻿

衞生署自○二年開展「香港中藥材標準」計劃，為香港常用的中藥材制訂安全性及品質方面的標準，包括性狀、鑒別、檢查及含量測定等。為確保市面上的中藥材品質，衞生署目前定期抽查市面約三十種中藥材，檢驗測試其中的三十七項農藥，以及鉛、水銀等四項重金屬含量，惟市民服用中藥材後不適的事件頻生，甚至中毒的情況仍時有聽聞。
註冊中醫師彭俊生表示，年前曾有病人連續腹瀉十多天，心跳加快，到其診所求診，細問下發現病人曾服用未經煎煮的丹參和田七粉末調理身體。他指丹參和田七屬根莖類植物，種植時易吸收泥土內的重金屬污染物，菊花、金銀花、杞子等花果類植物易被蚊蟲蛀咬，種植時亦須灑上農藥，易有殘留。
有前衞生署中醫藥職員王先生（化名）透露，署方為求減少公佈農藥殘留量或重金屬含量超標的中藥材，更改原有的檢驗方式，除了第一輪生藥材檢驗之外，亦會進行第二輪檢驗經煎煮後的藥湯，務求令相關藥材更易「過關」，避免麻煩。
生藥驗毒「肥佬」 煮成藥湯再驗
有次抽查及檢驗市面的中藥材時，發現其中一種藥材的農殘量及重金屬含量超標，於是請示上級，竟被指示煲煮該藥材，以稀釋其農殘量及重金屬含量，再作化驗，「當時我好愕然，上頭說是模仿病人服藥前的煎煮方式，但問題是使用同一標準去驗，結果如我所料，農殘及重金屬含量大大下降。」他質疑相關做法是想「放生」有問題的中藥材。
其中一所獲認可的中藥測試實驗所經理陳先生（化名）直言，行內化驗中藥材時，會按照《香港中藥材標準》檢驗其微生物、農殘及重金屬含量，「抽樣辦時，會加入不同化學物質，例如檢驗微生物會加鹽水及種菌；提取農殘時會加入有機溶劑，檢驗重金屬含量則會用到強酸。」經煎煮後的藥湯農殘和重金屬含量必定降低，與生藥材的檢驗結果有明顯分別。
香港中醫師公會永遠會長關之義亦指出，中藥材的檢測一般以原藥材為樣本，由於藥材內的重金屬大多不溶於水，藥湯內的含量一般較微。他直言，業界得悉衞生署分兩階段檢測藥材後亦反響甚大，又認為署方應以原藥材進行檢驗，「這樣做信心大一點。」
衞生署發言人回覆，有關檢測工作由政府化驗所分兩個階段進行。第一階段會以未經煎煮的中藥材生品為樣本，第二階段會測試中藥材經煎煮成湯藥後的農藥殘留量和重金屬含量。署方解釋，把中藥材煎煮成湯藥後才測試農藥殘留量和重金屬含量的做法，較接近供人服用時的狀況。第一階段的初步測試結果只作篩選用途，並不代表有關樣本一定會對健康造成不良影響。
中大中醫學院實驗室經理葉兆波則認為，雖然檢驗經煎煮後的藥材較貼近食用情況，惟並非所有藥材均會經煎煮後才服用，部份中醫師亦會將藥材磨成粉末，認為衞生署應同時公佈第一階段超標的藥材，否則業界有機會誤開藥方，加劇病人中毒風險。