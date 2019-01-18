﻿驗藥材農藥重金屬﻿ ﻿衞生署疑把關不力﻿

近年市民服食中藥材的中毒事件頻生，負責抽查的衞生署疑把關不力。有前衞生署中醫藥職員踢爆，即使署方在第一輪檢驗時發現原藥材的農藥殘留量和重金屬含量超標「肥佬」，卻不會公佈，反而安排第二輪測試，將藥材煎煮成藥湯後再驗，形同「放生」有問題中藥材，變相令檢測結果更易過關。



衞生署自○二年開展「香港中藥材標準」計劃，為香港常用的中藥材制訂安全性及品質方面的標準，包括性狀、鑒別、檢查及含量測定等。為確保市面上的中藥材品質，衞生署目前定期抽查市面約三十種中藥材，檢驗測試其中的三十七項農藥，以及鉛、水銀等四項重金屬含量，惟市民服用中藥材後不適的事件頻生，甚至中毒的情況仍時有聽聞。



註冊中醫師彭俊生表示，年前曾有病人連續腹瀉十多天，心跳加快，到其診所求診，細問下發現病人曾服用未經煎煮的丹參和田七粉末調理身體。他指丹參和田七屬根莖類植物，種植時易吸收泥土內的重金屬污染物，菊花、金銀花、杞子等花果類植物易被蚊蟲蛀咬，種植時亦須灑上農藥，易有殘留。



有前衞生署中醫藥職員王先生（化名）透露，署方為求減少公佈農藥殘留量或重金屬含量超標的中藥材，更改原有的檢驗方式，除了第一輪生藥材檢驗之外，亦會進行第二輪檢驗經煎煮後的藥湯，務求令相關藥材更易「過關」，避免麻煩。



生藥驗毒「肥佬」 煮成藥湯再驗



有次抽查及檢驗市面的中藥材時，發現其中一種藥材的農殘量及重金屬含量超標，於是請示上級，竟被指示煲煮該藥材，以稀釋其農殘量及重金屬含量，再作化驗，「當時我好愕然，上頭說是模仿病人服藥前的煎煮方式，但問題是使用同一標準去驗，結果如我所料，農殘及重金屬含量大大下降。」他質疑相關做法是想「放生」有問題的中藥材。



其中一所獲認可的中藥測試實驗所經理陳先生（化名）直言，行內化驗中藥材時，會按照《香港中藥材標準》檢驗其微生物、農殘及重金屬含量，「抽樣辦時，會加入不同化學物質，例如檢驗微生物會加鹽水及種菌；提取農殘時會加入有機溶劑，檢驗重金屬含量則會用到強酸。」經煎煮後的藥湯農殘和重金屬含量必定降低，與生藥材的檢驗結果有明顯分別。



香港中醫師公會永遠會長關之義亦指出，中藥材的檢測一般以原藥材為樣本，由於藥材內的重金屬大多不溶於水，藥湯內的含量一般較微。他直言，業界得悉衞生署分兩階段檢測藥材後亦反響甚大，又認為署方應以原藥材進行檢驗，「這樣做信心大一點。」



衞生署發言人回覆，有關檢測工作由政府化驗所分兩個階段進行。第一階段會以未經煎煮的中藥材生品為樣本，第二階段會測試中藥材經煎煮成湯藥後的農藥殘留量和重金屬含量。署方解釋，把中藥材煎煮成湯藥後才測試農藥殘留量和重金屬含量的做法，較接近供人服用時的狀況。第一階段的初步測試結果只作篩選用途，並不代表有關樣本一定會對健康造成不良影響。



中大中醫學院實驗室經理葉兆波則認為，雖然檢驗經煎煮後的藥材較貼近食用情況，惟並非所有藥材均會經煎煮後才服用，部份中醫師亦會將藥材磨成粉末，認為衞生署應同時公佈第一階段超標的藥材，否則業界有機會誤開藥方，加劇病人中毒風險。



