長和九倉世紀合作碼頭結盟保競爭力

上周二，長和及九倉旗下兩大碼頭公司和記港口及現代貨箱碼頭，聯同中遠海運宣佈組成「香港海港聯盟」，共同營運葵青八個碼頭共二十三個泊位。



隨着內地搶生意，葵青大量貨櫃業務逐漸流失。中遠海運上周二晚突然宣佈，與長和及九倉旗下兩大碼頭公司和記港口及現代貨箱碼頭組成「香港海港聯盟」。長和創辦人李嘉誠四十年前曾跟已故船王包玉剛聯手，後者最終吞併了怡和的九倉。雙方今次的「世紀合作」，外界都頗感驚訝。兩大家族的「恩怨」，要追溯至七十年代。



據新一期《東周刊》報道，六十年代香港曾是航運王國，出過不少世界級船王，當中以包玉剛眼光最為精準。包玉剛看中九倉前，李嘉誠已在市場密密吸納，後來超人決定玉成包氏入主。和黃最終亦落入超人手上。



多年商場上對手



六十年代的九倉，仍是本港港口霸主。包玉剛七十年代尾入主九倉後開始強攻地產。翌年他更邀請李嘉誠的長實和「死對頭」怡和旗下置地合組地產公司，發展尖沙咀新港中心物業。八十年代，李嘉誠看好前景大舉投資香港貨櫃碼頭，揭開和記港口與九倉現代貨箱長期「打仗」的序幕。



隨着業績持續下滑，和記港口信託股價早已「深潛」，一定程度反映香港碼頭業已漸漸失去競爭力。長和決定與九倉及中遠海運「結盟」，共同營運葵青一號、二號、四號至九號八個碼頭合共二十三個泊位，藉此提升區內競爭力。



現時和記港口在葵青坐擁十二個泊位，九倉的現代貨箱碼頭擁有七個泊位。而中遠海運與和記港口合組的公司，另共同擁有四個泊位。至於由澳洲公司Goodman及杜拜港持有的三號碼頭，今次則未有「埋堆」。



港珠澳大橋通車後，葵青貨櫃碼頭重要性日漸下降。據業內人士分析，葵青貨櫃碼頭面積約三百七十九公頃，當中碼頭範圍外約一百公頃的港口後勤用地以短期租約出租，政府收回只需按租約所訂期限通知營運商，毋須賠償。但餘下約二百七十九公頃則為私人土地，政府收回前須與土地業權人士先達成共識。



對於在葵青碼頭起樓，長和主席李澤鉅已表明建議未嘗不可行。至於九倉和母公司會德豐主席吳宗權，以及中遠海運則一直未有公開表態。



收回建屋可容納數十萬人



葵青碼頭最大優勢是位處下葵涌、青衣及昂船洲一帶沿岸，毗鄰市區和港鐵站，改作住宅交通問題較容易處理。假如發展住宅，粗略估計可容納數十萬人居住，猶如一個沙田。若政府容許提高地積比率，將可建更多單位。以興建太古城的地積比計，規模最少等如十個八個太古城。



事實上，香港早已將不少原本的工業或貨倉地皮發展住宅。例如原是太古船塢的太古城、美孚新邨、黃埔花園、城市花園、海怡半島、麗港城等。



曾淵滄說，港珠澳大橋的發展藍圖，是在人工島興建一條隧道直接到屯門。「長和同九倉聯盟，最多可以減慢下跌嘅速度。個碼頭遲早都要拆，睇吓拖到幾時。至於葵青塊地，我估佢哋最想都係用嚟起樓。」



