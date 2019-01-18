﻿家居「食玩」陷阱處處﻿ ﻿好動毛孩隨時無命﻿

對毛孩而言，家居環境竟危機四伏？根據愛護動物協會檢核部的統計數字，在二○一七至二○一八年間它們共接收或拯救動物達到三千六百多隻，其中在家居發生的意外佔大多數，意外種類多不勝數，而且往往難以預測。



據新一期《東周刊》報道，黑白貓Nice十分活潑，平常愛咬各種物件，鞋帶、牀冚、被子無一倖免。一次Eva發現Nice咬碎了牠貓牀上的珊瑚絨被冚，初時牠很快吐出異物，又沒有其他徵狀，飲食正常，Eva便以為Nice和過去一樣，嘔出所有碎屑。Nice後來拒絕進食，沒精打采，Eva便決定帶牠到獸醫診所求醫。



狗狗偷吃朱古力 毒發致命



專科獸醫進行了超聲波檢查，發現腸胃中有大量布碎，專科獸醫認為可嘗試先用內視鏡方式把布碎取出。幸最後手術成功，Eva自這次事件後嚴密監視Nice，不再讓牠咬異物，對於牠特別愛好的布料，Eva會收藏好家中放置的衣服及雜物。



對於狗狗而言，吃了朱古力是最大禁忌，原因是朱古力中的可可鹼是甲基黃嘌呤（methylxanthine），而狗狗的肝臟無法快速代謝可可鹼，令其積聚於體內，有機會令狗狗全身抽搐甚至死亡。



柴犬Oscar偷吃了朱古力，服食後沒有任何徵狀，仍然十分活潑，直到第二天早上出現嘔吐，而吐出的竟是褪色包裝紙包着的朱古力。幸好獸醫診斷後發現Oscar誤食下的朱古力可可鹼成份偏低，故沒有中毒徵狀，包裝紙亦沒有堵塞腸道，只需等待Oscar自然排出朱古力便可。事後Fany夫婦決定不再於餐桌擺放零食，同時一貫過去存放食物進雪櫃的方法，以防意外再次發生。



除了誤吞、誤食異物、中毒以外，其實家居本身的環境亦有機會成為毛孩的意外陷阱，香港愛護動物協會副總監（檢核部主管）麥明樂表示，簡單擺設、電器、雜物，都可以成為毛孩殺手，常見是狗隻咬電線，結果有可能導致口腔灼傷和觸電。家長們應捆紮起鬆散的電線，並使其遠離毛孩的視線和放置於難以接觸的位置，電線可以置於地墊之下，或以保護性膠管道來覆蓋。



使用電器前家長們應先看清楚毛孩會否藏於當中，好像是洗衣機和乾衣機，因為機器內會較為溫暖，特別天氣寒冷時，毛孩喜歡躲入機器睡覺。用完電器或離家後都應關上電源，拔除電器插頭。



