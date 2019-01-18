﻿黑幫內訌腥風血雨﻿ ﻿斬人燒車連場廝殺﻿

過去四個月本港接連發生涉及一個黑幫同門內訌腥風血雨復仇廝殺案，兩幫同門除了由最初半夜斬人及縱火燒車，發展到最近公然在光天化日下飛車追撞劈友。江湖消息稱，連場廝殺與活躍觀塘及將軍澳的一個黑幫兩大頭目新仇舊恨及爭地盤利益有關。



警方為遏止該黑幫廝殺及氣燄，經部署後全方位圍剿該黑幫。《東周刊》記者上周直擊，在O記（有組織罪案及三合會調查科）統籌下，動員各警區反黑組及機動部隊等五千人，搜查全港近千個場所，拘捕一百八十多名涉及不同罪行的人士，並起出大批武器。



警方O記、油尖反黑組、西九重案組及機動部隊等，上周五晚於尖沙嘴進行「犁庭掃穴」反黑行動，包括到厚福街、漆咸道南多間樓上酒吧，以及柯士甸路一帶夜總會查牌，期間更出動兩隻警犬協助緝毒，又在金馬倫道設置路障檢查往來車輛。



據悉，盤踞將軍澳的「少君」周X宇（三十五歲），與活躍觀塘的「阿吊」謝X逢（三十七歲），早年同樣在將軍澳打滾及跟隨該區頭目「將軍朱」陳X志（五十三歲）搵食，但二人一直視對方為勁敵，經常針鋒相對。兩人除了協助將軍朱打理公園非法賭檔、地下竹館、販賣毒品之外，亦向區內商戶及小販勒收陀地費，以及包攬裝修工程等。「約三年前，將軍朱決定退下火線，在實力相當的少君及阿吊之間選擇接任人，結果少君勝出，阿吊感到無癮，於是轉往觀塘另起爐灶。」知情人士說。



爭上位失敗 密謀收復失地



阿吊其後敗走，到尖沙嘴投靠現時同門勢力最大、財力亦雄厚的尖沙嘴揸弗人「細B」，改跟細B頭馬阿濤；阿吊近年跟着阿濤在賭船揾食，撈得風生水起。消息指，阿吊對當年爭上位敗給少君一直耿耿於懷，故密謀重返將軍澳收復失地。被指「為人圓滑，做事狠辣」的「細B」，亦有意進一步擴張勢力，遂在幕後操盤，派遣門生全力助攻將軍澳，即使有元老級人馬出面調停亦無效。



知情人士說：「阿吊積極游說其新大佬幫他向細B獻計，希望能借兵殺入將軍澳。有指細B亦希望將勢力版圖延伸至該區，於是派出旗下的行動組猛將『恪文』全力配合，自己則在幕後操盤，連場江湖廝殺自此展開。」



連場廝殺及燒車案在去年九月底拉開序幕，阿吊派系追斬少君契女，少君不甘示弱，在契女被斬兩小時後，阿吊的座駕即被縱火燒毀報復；接着少君一方的生意，也被人撞閘及掃場。消息人士稱，其後再發展至去年十二月疑少君門生在將軍澳景林邨停車被斬傷，以及今年元旦阿吊門生座駕被裝上GPS定位追蹤器，在大角咀被斬傷。



同門內訌反擊行動愈演愈烈，在一月五日下午三時許，七名刀手分乘兩輛寶馬房車，光天化日下，在東九龍太子道東彩虹邨對開，飛車追截停疑似少君人馬的平治房車，持刀襲擊車內四人，過程被人拍下並放上網公開，令全城嘩然。



