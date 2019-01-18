﻿黑幫內訌腥風血雨﻿ ﻿斬人燒車連場廝殺﻿

警方為遏止該黑幫廝殺及氣燄，經部署後全方位圍剿該黑幫。《東周刊》記者上周直擊，在O記（有組織罪案及三合會調查科）統籌下，動員各警區反黑組及機動部隊等五千人，搜查全港近千個場所，拘捕一百八十多名涉及不同罪行的人士，並起出大批武器。
警方O記、油尖反黑組、西九重案組及機動部隊等，上周五晚於尖沙嘴進行「犁庭掃穴」反黑行動，包括到厚福街、漆咸道南多間樓上酒吧，以及柯士甸路一帶夜總會查牌，期間更出動兩隻警犬協助緝毒，又在金馬倫道設置路障檢查往來車輛。
據悉，盤踞將軍澳的「少君」周X宇（三十五歲），與活躍觀塘的「阿吊」謝X逢（三十七歲），早年同樣在將軍澳打滾及跟隨該區頭目「將軍朱」陳X志（五十三歲）搵食，但二人一直視對方為勁敵，經常針鋒相對。兩人除了協助將軍朱打理公園非法賭檔、地下竹館、販賣毒品之外，亦向區內商戶及小販勒收陀地費，以及包攬裝修工程等。「約三年前，將軍朱決定退下火線，在實力相當的少君及阿吊之間選擇接任人，結果少君勝出，阿吊感到無癮，於是轉往觀塘另起爐灶。」知情人士說。
爭上位失敗 密謀收復失地
阿吊其後敗走，到尖沙嘴投靠現時同門勢力最大、財力亦雄厚的尖沙嘴揸弗人「細B」，改跟細B頭馬阿濤；阿吊近年跟着阿濤在賭船揾食，撈得風生水起。消息指，阿吊對當年爭上位敗給少君一直耿耿於懷，故密謀重返將軍澳收復失地。被指「為人圓滑，做事狠辣」的「細B」，亦有意進一步擴張勢力，遂在幕後操盤，派遣門生全力助攻將軍澳，即使有元老級人馬出面調停亦無效。
知情人士說：「阿吊積極游說其新大佬幫他向細B獻計，希望能借兵殺入將軍澳。有指細B亦希望將勢力版圖延伸至該區，於是派出旗下的行動組猛將『恪文』全力配合，自己則在幕後操盤，連場江湖廝殺自此展開。」
連場廝殺及燒車案在去年九月底拉開序幕，阿吊派系追斬少君契女，少君不甘示弱，在契女被斬兩小時後，阿吊的座駕即被縱火燒毀報復；接着少君一方的生意，也被人撞閘及掃場。消息人士稱，其後再發展至去年十二月疑少君門生在將軍澳景林邨停車被斬傷，以及今年元旦阿吊門生座駕被裝上GPS定位追蹤器，在大角咀被斬傷。
同門內訌反擊行動愈演愈烈，在一月五日下午三時許，七名刀手分乘兩輛寶馬房車，光天化日下，在東九龍太子道東彩虹邨對開，飛車追截停疑似少君人馬的平治房車，持刀襲擊車內四人，過程被人拍下並放上網公開，令全城嘩然。