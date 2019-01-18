﻿更生者「孟恭祝號」﻿ 指引人生新航線﻿﻿

香港遊艇會「孟恭祝號」上周首次邀請基督教新生協會二十八位成員一起揚帆出海，啓發更生人士對帆船及水上運動的興趣。有參與活動的更生人士稱，加深對帆船運動的認識和興趣，更期望日後有機會再次揚帆出海，迎風破浪，增加面對人生逆境的勇氣。



現年三十歲的陳孟豪，年少時終日流連的士高，十八歲吸毒，後來因吸毒入院兩個月，但仍不懂得迷途知返。直到二○一七年年底，因藏毒罪成被判十五個月感化令，獲安排到基督教新生協會接受福音戒毒。進入協會後，陳終於可以在一個平靜的環境，讓自己有一個清晰頭腦重新，思考自己的人生和未來，並為如何重投社會再作打算。他一向熱愛戶外運動，當他知道可以到帆船上學習帆船操作，並體驗揚帆樂，在大海中與協會的兄弟共同乘風破浪，直言機會難能可貴。



中二開始吸毒的邵洪達，今年四十五歲，因吸毒而多次進出監房，在二○一○年一個機會下進入基督教新生協會戒毒，更有機會認識協會鄭振華牧師，在牧師的引領下決心戒毒。他在戒毒期間，經協會安排下參加了拯溺班，並成為助教，及後更愛上水上運動。離開協會後，他考獲潛水教練牌，現時是一名國際潛水會的教練。他稱面對挫折時會依賴信仰，而最重要的是有身邊人的支持，他感謝對太太對他不離不棄。他親嘗維港揚帆樂後，體驗到帆船運動講求合作性，並可鍛煉自信及獨立，希望日後可以多上帆船。



基督教新生協會鄭振華牧師是一位過來人，他對吸毒人士面對的問題，感同身受。他希望能夠透過自身經歷教化他們改過自新，勇於面對自己的過去，重拾信心融入社會。他一直與不同公司和機構接洽，希望能為更生人士提供職業培訓和學習機會，擁有三十六年賽船經驗，又是「孟恭祝」號的船員蔣慶年與鄭牧師的理念不謀而合，蔣玩了賽船這麼多年，是時候要提升到另一個層次，將帆船運動演變成一個關愛平台，薪火相傳。是次體驗活動如發現有興趣及潛質者，可安排他們日後在船上加以學習及訓練，繼而向航海事業方面發展，在場參加的大部份更生人士都表示有興趣。



二○一四年，鄭牧師獲香港特區政府頒授榮譽勳章，懲教署亦給予鄭牧師司鐸的身份，讓他可以自由進出監獄，輔導在囚人士。一眾更生人士在茫茫大海中缺乏指路名燈，難免會迷失方向、不知所措。現在就由「孟恭祝」號成為他們指路名燈，讓他們重新規劃人生航線。



