市區小學剔出跨境校網 收生劇減打亂人手安排

教育局上周宣佈，新學年供跨境小一生報讀的專用校網，將不再涵蓋葵涌、青衣、黃大仙等市區小學，只保留北區、元朗、屯門等鄰近出入境管制站的八個學校網，以及鄰近港珠澳大橋的東涌區。消息一出，頓時為過去取錄為數不少跨境生的市區小學帶來收生危機。有小學校長坦言被剔出校網後，下學年收生人數恐大減，憂打亂人手安排。



教育局由一四/一五學年起，在小一入學統籌辦法的統一派位階段，為跨境學童另行提供「統一派位選校名單」。早年因跨境學生人數上升，鄰近出入境管制站的八個學校網學額不足以應付跨境生需求，教育局曾將部份位於黃大仙、葵涌、青衣等市區的小學納入跨境學童專用校網，但上周局方向學校發出通告，指隨着「雙非孕婦零配額政策」在一三年實施，跨境生人數將會減少，新學年的專網將不再涵蓋市區小學，打亂了不少過往有取錄跨境生的市區小學的收生部署。



零雙非減跨境學生



位於黃大仙區的孔教學院大成小學自一五/一六學年加入專網，小一收生曾一度增至六班水平，現時全校五百多名學生中，約一半屬跨境學生。校長袁潘淑嫻表示，校方早已預料跨境生數目將會下跌，惟未有想過局方會將市區學校「突然剔出來」，坦言感到失望。



校方預料下學年小一收生將減至三班水平，袁潘淑嫻不諱言，局方的決定將為該校收生造成壓力，部份老師亦難免會擔心工作受影響，「學校有六班時聘請我回來，現在變成三班，他們會擔心教席不保。」



該校亦有為跨境學童安排校巴，由口岸接送至校園，惟袁潘淑嫻憂慮，數年後跨境學生陸續開始畢業，但再無新跨境學生入學，校方恐難維持校巴服務。她期望局方可提供相應配套援助。袁潘淑嫻慨歎，部份跨境學生及家長選擇到市區學校就讀，是基於心儀學校特色，以該校為例，「我們着重儒家文化，很多內地家長也喜歡。」至今校方亦不時收到居於內地的家長致電，查詢升學問題及要求參觀，惟校方於下學年將被剔出跨境專網，對雙方而言亦是可惜。



市區小學無奈被剔出專網，留在網內的北區小學對下學年收生亦非全然樂觀。鳳溪第一小學年前受惠於跨境學童入學，需增加小一班數至八班，惟校長朱偉林指出，近年跨境生減少，本學年小一已回落至五班，下學年則料開辦四班小一，「下學年剔走市區小學只是還原基本步。」



北區小學有收生壓力



教育局的通告指，專網內大部份學校只需在小一每班預留至少一個學位予跨境學生，但朱偉林透露，局方曾向北區和屯門區學校查詢，探討預留兩個學位的可能性。雖然北區近年出生率有上升迹象，但仍追不上跨境學生的減幅，朱偉林得悉，區內有小學在下學年自行收生階段仍未收夠人，形容區內小學收生仍有一定壓力。



就教育局將市區小學剔出跨境專網，教聯會主席黃錦良認為局方應重視如何為校方提供支援，避免出現縮班情況，甚至導致有老師流失。他建議局方考慮延長保留教席，為老師提供培訓機會，或調整班師比例等，讓學校能維持穩定的老師團隊。



