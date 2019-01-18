﻿墨爾文港島增設幼園﻿ ﻿冀加強學童生命教育﻿

備受家長歡迎的香港墨爾文國際學校，繼一七年開設本地首所以「森林學校」為主題的幼稚園後，宣佈一九學年在港島西開設第二所幼稚園，預計招收二百五十人。墨爾文國際學校（亞太區）董事長及行政總裁蘇婕向《星島日報》記者表示，新學年冀加強學童的生命教育；她又透露，上學年首批幼稚園畢業生中，有九成可直升小學部。



香港墨爾文國際學校於一八學年正式開校，其幼稚園部早於一七年開校。相隔兩年，該校宣佈再增設一所規模相近的幼稚園。墨爾文國際學校（亞太區）董事長及行政總裁蘇婕表示，幼稚園備受家長追捧，現時位於九龍的幼稚園已達收生上限，因此選擇在港島開設第二所幼稚園。



新校位於港島西營盤，佔地面積約八千方呎，與九龍校舍相若，將沿用多重感官體驗的建築風格，並融入大自然元素。新校將於一九學年開學，預計總收生為二百五十人，涵蓋幼兒班、幼兒初班（K1）及幼兒中班（K2），半日制課程全年學費為十萬七千八百元，另包括三萬五千元的可退還債券。



「森林學校」是王牌課程



課程即日起接受報名，蘇婕預期，新校與九龍校舍同樣受歡迎，「我們收到許多來自港島的家長反映，希望在港島開設另一所幼稚園，可見有一定需求。」她又指，兩所幼稚園將採用同樣課程，尤其是學校的王牌「森林學校」課程，是由英國森林學校協會認可之第三級「森林學校」導師授課，實踐「環境就是第三位老師」的教育理念。



幼稚園校長Jacqueline McNalty表示，為加強學生的生命教育，新學年起特別邀請「故事媽媽」創辦人兼總監黃欣雯，把生命教育與學生喜愛的故事主題結合，讓學生建立尊重、自我照顧及欣賞生命等價值觀。



當問到該校幼稚園畢業生是否更有優勢升讀小學部，蘇婕的答案是肯定的。她透露，去年幼稚園誕生首批畢業生，在申請升讀小學部的學生當中，近九成獲錄取，「就算畢業生不打算直升小學部，銜接其他學校亦有優勢，因為我們幼稚園重視培養學生的雙語能力（英文及普通話）。當然，若想入讀小學部，我建議學生由幼稚園起入學。」



