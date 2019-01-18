﻿理大真人圖書網絡﻿ ﻿道出各類社會議題﻿

「真人真事」往往能吸引讀者的眼球，有洞悉說故事魔力的大學教授，發現志願機構不乏活生生的人物，卻找不到合適時機到校分享；另一邊廂，學校有意在校推動社會議題時，卻苦惱於尋覓樂意現身說法的主人翁。他於是設立具「線上到線下」功能的真人圖書網絡，羅列逾百個真人真事，深入淺出訴說不同的社會議題，成為真人圖書與讀者間的索書號。



翻開理大應用社會科學系助理教授陳智達的履歷，他曾擔任駐校社工十年，在中學任教十載，直至○九年轉職大學。雖然一直留守教育界，但每十年一變的身份，令他設身處地理解社工、老師及學者之間的誤解，往往來自資源錯配，「有時社工推一個計劃，叫學生星期日參加，原意是好的，但老師會覺得，社工的計劃沒有按照學校的教學程序，只是『掛住玩』，加重了他的工作量。」



同時他發現學校籌辦社會專題講座時，往往苦惱於尋找適合的人選，而志願機構推動議題時，亦因錯過學校的專題研習環節，令到校活動最後只能以一次講座作結，缺乏延續性。



通過代表人物帶出社會議題



這些觀察，促使陳智達設立「賽馬會理大真人圖書網絡」。網站內有逾百個來自香港及亞洲地區的真人真事，並通過一個代表人物，帶出銀髮人生、生命教育、性別議題、精神健康等的社會議題。網站內雖然有完整的人物故事及相關議題的延伸閱讀，但相比起提供詳細資料，他認為網站的定位應以「需要」及「聯繫配對」為本，並扮演吸引學生進入知識大門的角色，「學校及學生可以隨時在網站搜尋感興趣的真人故事，志願機構亦可以為手上的故事，尋找適合的讀者。」



既然稱為真人圖書網絡，自然少不了「人」的成份。網站每個人物故事介面內，均附設「預約會見」按鈕，教師可通過網站，邀約故事主人翁到校分享，儼如創科業界念茲在茲的O2O（線上到線下）模式。陳智達說，至今已舉辦六場到校分享會，並以每年開辦二十八場的公眾或對校分享會為目標，助公眾閱讀「真人圖書」內蘊藏的豐富知識。



聖保羅書院校長源迪恩認為，學生不能只為應付考試而讀書，更需要敏銳於社會發生的事件。他以最近廣受傳媒報道的長者殺妻案為例，事件正反映香港老人照顧的問題，「書本知識帶來的反響，遠不及一個活生生的故事。」



陳智達有感近年社會撕裂嚴重，究其原因，他認為出於港人日趨圍爐取暖，不願聆聽不同意見的心態所致。真人圖書網絡的人物，雖然沒有來自政界的人物，但當中牽涉的議題卻是跨界別，其中更涉及變性人、跨性別等一般學校較忌諱的議題，「我們的合作夥伴有不同的光譜及立場，希望平台可以令大家在判斷對錯之前，先從了解對方開始。」



他更積極籌備短片比賽，期望學生為故事主人翁拍攝短片，並由受訪者親自擔任評判，選出最能表達其想法的短片，助學生更深入了解各項社會議題。



