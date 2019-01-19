﻿四歲童流感命危 208幼園停課七天

香港踏入流感季節第三周，以甲型H1流感為主，幼稚園及幼兒中心本周五日內已錄得一百零五宗。衛生防護中心昨日宣佈，經中心確定爆發流感的幼稚園或幼兒中心，新增至二百零八間，建議今日起停課七天。此外，中心昨晚公佈一宗甲型流感嚴重個案，染病的四歲男童現時危殆。



政府前日跨部門會議後，衛生防護中心昨午公佈，確定爆發流感、四日內爆發超過三宗個案的幼稚園及幼兒中心，新增至二百零八間，建議今日起停課七天。中心又指，幼稚園爆發流感個案總數較上一個冬季流感季節增加，單是本周五日內已有一百零五宗。中心指出，停課建議暫只適用於幼稚園及幼兒中心。



衛生防護中心總監黃加慶指出，中心試用疫情移動方法（MEM）監察，最久遠數據為二○一一年。比對之下，今年幼兒流感情況已屬「超高水平」，為八年來最嚴峻。中心社會醫學顧問醫生（傳染病）張竹君補充，在踏入流感季節第二周，已見到幼稚園及幼兒中心已到爆發超高水平。



衛生防護中心：感染超高水平



黃加慶指，幼童個人保護意識較弱，故流感爆發急速上升。至於何以不全港停課？他稱：「其實沒有一個好科學的方程式去計算，亦無法預料有幾多學校會爆發。我們無可能劃一條界線，達某百分比就停（課）。就個別學校嚴重情況，我們就建議校方停課，學校絕大多數都同意，不存在強制。」他又指，衛生署沒有權力強制要求學校停課。中心稱，停課考慮不是因應個別學校情況，而是全盤考慮，希望可中斷爆發及紓緩兒童病房人滿壓力。



此外，中心昨晚公佈一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，涉及一名四歲男童。該童本月中出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵及抽搐，到聯合醫院急症室求醫，臨牀診斷為甲型流感併發腦病變，現情況危殆。男童沒接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。父母近日患呼吸道感染病。



另外，東涌一幼稚園爆發流感，涉十二男七女，介乎三至五歲，及一名女職員。一名受影響學童證實對甲型流感病毒呈陽性反應。另粉嶺一所幼稚園的爆發個案涉及八男十二女，全為幼童，五人對甲型流感病毒呈陽性反應。全部情況穩定。中心呼籲家長盡快帶子女接種今季流感疫苗。



當局研增到幼園打疫苗



幼稚園及幼兒中心到校接種疫苗僅三成、約六十八間，中心稱已聯絡私家醫生及校方，盡快安排外展計劃。公民黨立法會議員郭家麒同意部份停課，又指若全港停課，憂慮小朋友在其他場所或增流感風險。郭批評現時幼稚園及幼兒中心接種疫苗覆蓋率不足，僅一百五十多間有到校服務，且亦未有保障校工和老師。教育界立法會議員葉建源亦建議政府可考慮將疫苗接種計劃由小學擴展到幼稚園，今年財政預算案預留一部份，資助幼稚園及幼兒中心學生注射疫苗。停課期間，不少雙職家長擔憂子女無人照顧，以往一般幼稚園校園如常開放，有需要的家長應跟學校聯絡。







