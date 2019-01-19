﻿政府急提長者綜援改良措施﻿﻿ 60至64歲獲1060元補助﻿津貼

昨日政府就長者綜援年齡資格提高至六十五歲，提出新措施「補鑊」，向六十至六十四歲領取健全成人綜援的人士，每個月提供一千零六十元的就業支援補助金。有社區組織表示，將長者綜援年齡由原本六十歲提高至六十五歲，使長者失去一系列特別津貼，長者福利明顯被倒退。



政府將於下月初實施收緊申領長者綜援門檻，該議案一直受到社會各界批評。政府昨日提出新方案，指議案生效當日，凡是領取健全成人綜援的六十至六十四歲人士，毋須就就業支援補助資金事先申請，將獲發一千零六十元的就業支援補助金，政府強調新政策不是為了節省開支，提出新措施是彌補長者與成人綜援的差額。



恐失去一系列特別津貼



香港社區組織協會及香港老人權益聯盟就新方案表示，新措施實施後，即使有補助金方案，六十至六十四歲長者將會被定義為「失業綜援」類別，將失去一系列長者特別津貼包括每月三百三十元的社區生活補助金、眼鏡津貼、牙科津貼、按金津貼、電費津貼等，他們需要尋找工作或參與社區義工服務才能夠得到綜援援助。而且新政策收緊資產限額，將會剔除部份原本合資格的受助人士，以單身健全成人受助人為例，申領綜援的資產限額為三萬二千元，遠低於單身長者的綜援資產限額四萬八千五百元，兩者之間相差五十一點六個百分比。



民建聯葛珮帆表示，今次事件予人感覺政府不夠關心長者，促請政府未來對長者及弱勢社群能更有關愛，以同理心出發推出政策。



民建聯周浩鼎表示，這並非最佳方案，會提醒政府有進步空間，強調應鼓勵而非強逼長者工作。



林鄭月娥前晚約見建制派議員後，隨即宣佈新措施，民主黨涂謹申指，民主派議員代表一半市民，批評林鄭只約見建制派是「當一半市民死」，亦為社會和諧帶來負面影響。







