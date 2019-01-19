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劉德華演唱會不獲補場 本月底公佈退票方案

2019-01-19 列印
■劉德華上月確診流感，並腰斬七場紅館演唱會。 資料圖片
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　　上月確診流感的劉德華，須入院治療，並腰斬七場紅館演唱會。早前他再申請今年十二月紅館檔期，如成功即補場演出，若失敗則安排退票。昨傍晚六時半，主辦商宣佈補場申請不獲接納，將於本月三十一日於官方社交平台公佈退票方案。

社交平台出現「收飛潮」

　　聲明如下：「主辦機構『映藝文化娛樂有限公司』很遺憾已接獲康樂及文化事務署書面通知，2019年12月香港體育館場地租用申請不獲接納。主辦機構在此再次向受影響的眾多名觀眾致上萬分歉意，並感謝觀眾的包容及體諒。」

　　官方社交平台包括「映藝文化娛樂有限公司」，及「My Love Andy Lau World Tour2018演唱會」的社交平台。劉德華就未能成功申請補場回應道：「積極面對未來，期待下一次台上相見。」

　　自個唱宣佈腰斬後，社交平台湧現「收飛潮」，甚至有網民「大手掃貨」。





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