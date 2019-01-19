醫管局上調特別津貼10% 李國麟斥難惠及前線醫護

明早十時半，香港護士協會號召前線醫護到政府總部集會，反映前線苦況。事有湊巧，醫院管理局昨突宣佈，由本月二十八日起，一次過上調特別酬金計劃的津貼金額百分之十，為期十二周。香港護士協會主席李國麟指政府只是舊調重彈，批評醫院管理層最終只會自設關卡，令津貼難以惠及前線醫護。他指：「次次嘈完，政府就會做一點，但政策又落不到地，到最後又是前線醫護被指責。」



醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯醫生表示，各公立醫院已加開超過千七張病牀應付需要，預計農曆新年假期後情況更加嚴峻，醫管局已積極聘用兼職和臨時工，紓緩前線壓力，亦希望透過上調特別酬金鼓勵前線員工。



調整特別酬金計劃的津貼金額為期十二周，由本月二十八日起，一次過上調特別酬金計劃的津貼金額百分之十，涵蓋不同職系人員，包括醫生、護士、專職醫療人員、文職人員及支援人員。醫管局會持續監察使用情況，以確定是否需要延續安排。



香港護士協會主席兼立法會衞生服務界議員李國麟接受本報訪問指，特別酬金計劃（Special Honorarium Scheme）並非新事物，當年由香港護士會努力爭取。「問題不在那百分之十，而是如何推行。舉例說同事捱義氣捱多更，但管理層設行政關卡，更改病房病牀基數令申請者不符合資格，或要求頂更者減鐘數，最後無法申領。前線管理層『閘住』，是因為擔心被指濫用，節省一點又可以免卻被批評，所以這政策，等同用行政管理方法叫人唔好做。」



李國麟稱醫管局應增加人手，如兼職醫護或文員，但據其了解，醫院新聘之文員，根本不足百分之二十，資深醫護亦留不住，令前線壓力百上加斤：「次次嘈完，政府就會做一點工夫，但政策又落不到地，到最後又是前線醫護被指責。」



公民黨立法會議員郭家麒歡迎安排，但認為措施應該恒常化，直至醫管局聘請足夠醫護人手。他又指醫護人員要到其他科的病房工作才獲特別酬金，對長期陷於「戰線」的內科和老人科的醫護人員不公平。



