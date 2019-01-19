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曾蔭權出獄覆診 保鏢護送

2019-01-19 列印
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　　現年七十四歲的前行政長官曾蔭權因公職人員行為失當罪成判監，日前刑滿獲釋，直接在瑪麗醫院「出院」，並與妻子鮑笑薇十指緊扣地離開。

　　曾蔭權曾表示，感恩可回家與家人團聚，希望過寧靜的退休生活，並且恢復數十年的習慣，每日到聖堂參與彌撒。

　　昨日是曾蔭權出獄第四日，曾蔭權於早上十一時，在妻子曾鮑笑薇的陪同下，乘坐專用座駕「AM 388」前往瑪麗醫院覆診，逗留約一個半小時後，於中午十二時半左右在保鏢貼身保護下離開醫院，其間沒有回應記者提問。

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