「將責任洗得太一乾二淨」 ﻿法官直指方國珊問非所答卝﻿

西貢區議員方國珊涉嫌操控「套丁」交易，在西貢大網仔斥資一千二百萬元買地建屋牟利，卻違反買地協議，遲遲未交樓予賣地的女村民，遭後者入稟索償。方國珊昨續在高等法院作供，聲稱其經營的發展商「田宅行」只是女村民的全權代理，助對方與原居民商議「套丁」發展。法官直言方國珊說法「好難接受」，「將自己責任洗得太一乾二淨」，又質疑她「使唔使講得咁盡？」。



方國珊昨多次拒絕直接回答原告方的提問。其間原告方連番追問，是否涉事土地的一切發展費用，按協議由田宅行和方國珊負擔。方國珊向法官陳嘉信申請豁免回答，陳官重申若非引致招認刑責的提問，方國珊務必回答一切問題，又說：「唔係話你鍾意唔答就唔答，你入咗證人台就要答！」



惟方國珊一時指有條款規定，原告人關雄盛的祖母何淑明在某些情況需補償田宅行，一時又形容田宅行與何淑明的關係，好比兩人一齊製作豉油雞，「我出豉油你出雞」，田宅行只負責代為出資建屋。陳官感歎方國珊一直答非所問：「無人想跣你，我唔知點解咁難答！」更謂：「如果你拒絕回答，我就請律師去下一個議題……我唔想行到藐視法庭嗰一步！」



原告方引述田宅行與何淑明的首份買地協議，指田宅行與方國珊全權負責與原居民商討「套丁」，以及向政府申請牌照的事宜。方國珊承認申請費用由田宅行承擔，但重申何負責介紹原居民予他們認識，田宅行需為此向何支付佣金。原告一方又引述逾百頁的文件，證明田宅行與多名原居民簽約「套丁」，與何淑明毫無關係。方國珊重申，田宅行以全權代理身份，代何與原居民簽約，又否認是「一派胡言」。



原告方又指，涉事地段於○八年有兩幢丁屋落成，地政總署人員到場視察，發現屋內設有傢俬，更有傭工出入。原告方質疑，方國珊起樓後將之出租圖利。方國珊否認，又稱不知道屋內傢俬屬誰，但屋內「有少量擺設」好平常。控辯雙方將於三月六日作結案陳辭。



