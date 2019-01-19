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女子遭鬆獅狗咬暈倒

2019-01-19 列印
■女子送院後已回復清醒，並無大礙。
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　　旺角發生狗咬人事件，一名女子到女友人家中探訪期間，逗玩對方一隻鬆獅狗，並替其戴上狗帶時，鬆獅狗突然發惡張口向她噬咬，女事主不及走避手臂被咬傷，更一度痛極暈倒。報警送院後已回復清醒，幸無大礙。

　　女事主姓梁（四十一歲），前晚十一時許，她前往山東街二十七號H一唐樓單位，探訪三十六歲姓翟女友人。其間女事主見友人飼養的四歲大、身長約六十公分的鬆獅狗十分可愛，上前逗弄玩耍，其後更替鬆獅狗戴上狗帶。詎料鬆獅狗突然發惡，張口向她噬咬，女事主猝不及防被咬傷右手臂，當場淌血，更一度痛極暈倒。

  傷者女友人見狀立刻上前制止愛犬，並報案求助；救護員到場替梁女包紮後送院，她抵院後恢復清醒，幸無大礙，不予追究。

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