待向教局入紙申請 ﻿凱莉山擬九月增辦中學部﻿

計劃在港辦學的香港凱莉山學校一波多折，最終在尖沙嘴覓得校舍，去年初獲教育局臨時學校註冊，開辦小學部。校長Nick Rothwell早前接受《星島日報》專訪時承認，學校仍為未來發展積極覓地，惟未有任何最新進展；他又透露，計劃今年九月開辦中學部，並已展開招聘教師程序，但中學部課程仍待向教育局申請開辦資格。



現時香港凱莉山學校位於尖沙咀好兆年行二樓的校舍，最多可安排一百四十四名學生同時上課。小學部校長Nick Rothwell透露，現時小學部即一至八年級學生有一百一十人，計劃開辦九年級及以上的中學部課程，教授國際普通中學教育文憑（IGCSE）課程。



Rothwell表示，中學部課程最快今年九月開始，除了凱莉山八年級直升的學生，亦歡迎其他學生申請；不過，課程仍待向教育局入紙申請，「有信心在第一批九年級學生入讀前，得到教育局批准。」他又指，現已開始聘請相關教師，教授中學課程。對於學校於曾擬於紅磡商廈開辦為期五年私小，但最終在城規會闖關失敗，Rothwell指，校方現時仍在積極覓地，「no further update（沒有最新進展）。」



二○一七年開校的香港凱莉山學校，是英國貴族學校凱莉山於海外設立的首所姊妹學校。學校承諾本地學生在完成八年級課程後，可以銜接英國凱莉山學校，升讀九至十三年級課程。為增進學生對英國凱莉山及當地文化認識，學校安排學生到當地進行為期約十天的體驗之旅。



赴英體驗課堂活動



首次英國之旅去年九月出發，包括校長Rothwell在內，共有三名教師隨行，以及十七名五至八年級學生參與。Rothwell表示，參加者與當地同級學生一同上課及住在同一宿舍，有助培養其獨立自主個性，亦讓他們提早體驗英國上課環境。



來自內地的八年級生葉繁星分享，過程中與同級英國學生上生物堂，又和新結識的朋友一起做實驗，當中最喜歡參與衝浪等戶外活動。他計劃明年到英國升讀凱莉山學校，認為英國教育制度較內地好，先來香港讀書是希望打好英文基礎。



香港出生的六年級生陳怡，亦對於戶外歷奇活動印象深刻，因為可欣賞山上優美風光，感受大自然懷抱，「例如衝浪、攀樹和歷奇等，戶外活動較香港課程多。」



